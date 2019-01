Por Blindspotting, nominan al hijo de Carla Estrada en el Sindicato de Directores de EU

La productora Carla Estrada confiesa sentirse “feliz, orgullosa como mamá, orgullosa como mexicana, orgullosa de que Carlos López Estrada, mi hijo, esté destacando por méritos propios, después de muchos trabajos audiovisuales como videoclips (de Jesse& Joy y Noel Schajris) y ahora encontrarse en la industria de la cinematografía de Hollywood, tan complicada, tan difícil, lo ha hecho muy bien. Mis padres, Carlos Estrada Lang y Maty Huitrón, sabían de la madera de talento que tiene su nieto Carlos. ¡Está en las grandes ligas!”.

Dijo en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM) y a su vez dio conocer cómo se enteró y que fue de viva voz de su propio hijo Carlos que supo que el Sindicato de Directores de Cine de Estados Unidos (DGA), lo nominó en la categoría de Ópera Prima con el filme Blindspotting (Punto ciego, 2018), gremio que también nominó a la cinta Roma de Alfonso Cuarón por Dirección.





Me escribió por Watts: '¡Oye ma, estoy muy contento, estoy nominado a un premio, al rato te marcoCarla Estrada

Estrada dijo que “Carlos desde sus primeros años hasta los siete de edad supo de ‘p’ a ‘pa’, de mi profesión como productora; convivió con todos los actores y equipos técnicos de mis producciones, sabía empíricamente muchas cosas, pero en la universidad le dieron las bases y conocimientos que ya aplica. Tengo una fotografía de él con una cámara filmando tirado en el pasto. Su pasión por los audiovisuales y el cine, siempre la tenía presente en su vida diaria.

“Carlos, profesionalmente se inició a la edad de 19 años, ya se ganó un Grammy en el 2012, al realizar, para Jesse & Joy, la historia dramática de su canción Me voy, fue Mejor video musical y luego trabajo con ellos para Chocolate e hizo una serie para Internet y se la compraron.

Carla narró que “lo citaron para ofrecerle a él como a otros directores de escena la película Blindspotting. Él les habló de su propuesta y fue la que seleccionaron para que rodara esta historia, la cual desde que se la dieron lo emocionó mucho porque la temática tiene fondo y trasfondo, porque aborda el movimiento cultural de clases sociales que te van quitando tus raíces culturales y te va restando valor, bajas de nivel. Y también se habla de la discriminación no sólo por el color de la gente, sino de oficio. Realmente es una cinta novedosa en su contenido”.

La productora de la telenovela El privilegio de amar y que ahora la volverá a producir en capítulos más reducidos como lo pide Televisa para este 2019, afirma de Carlos, hermano de Dulce López y Reynaldo López: “Como madre le di muchos tips y ejemplos con mi trabajo, mi dedicación y él sabe que no hay otro camino, que el trabajar con amor a lo que haces y entregarte a ciento por ciento y formar un equipo. Yo llevó más de 35 años y he formado un gran equipo de producción con el que trabajo y he aprendido, como él tuvo maestros yo también.

También contó de la obra de teatro Dead! que Carlos escribió, dirigió y actuó en Hollywood.