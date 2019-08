¡Por el poder de Grayskull! Netflix trae de regreso a He-Man

¡Por el poder de Grayskull! He-Man y los amos del universo regresarán a la pantalla, pero esta vez será a través de Netflix, quien producirá la serie Masters of the Universe: Revelation de la mano del cineasta Kevin Smith.

La serie traerá a la pantalla las historias no resueltas de la serie de los ochenta, además narrará el enfrentamiento final entre He-Man y Skeletor después de que la historia original dejara inconcluso este capítulo.

"Estoy eternamente agradecido a Mattel TV y a Netflix por confiarme no sólo los secretos de Grayskull, sino también todo su universo", ha declarado Kevin Smith, quien ya se prepara para traer a la pantalla los secretos de la serie inspirada en la colección de figuras de acción hecha por Mattel.

Además de este anunció que reveló Smith durante la Power-Con 2019, la plataforma streaming también dio a conocer el póster original de la serie en el que se puede ver Grayskull con la espada del poder al centro.