Por extradición de El Chapo, cambian final de la serie

El final de la serie El Chapo tuvo que ser cambiado de último momento, recuerda Marco de la O. El actor que interpretó a Joaquín Guzmán Loera en la serie de televisión que aborda la vida del narcotraficante mexicano, explica que rodaban los últimos episodios de la tercera temporada cuando algo inesperado ocurrió.

“De repente llegó la escritora –Silvana Aguirre– y me dijo ‘Marco, acabo de cambiar el final porque, ¿qué crees que pasó? ¡Lo extraditaron!’”, afirma el protagonista de la historia.

El líder del Cártel de Sinaloa fue notificado de su trasladado a una prisión de Estados Unidos en mayo de 2016. Ocho meses después, el narcotraficante más buscado del mundo, en la última década, fue enviado a Nueva York para enfrentar su proceso legal en aquel país, horas antes de que el expresidente Barack Obama dejara la presidencia.

La tercera temporada de El Chapo, que será transmitida por televisión a partir de este lunes a las 22:50 horas por el canal A&E, mostrará parte de lo que fue este proceso, así como los factores que intervinieron en la detención de El Chapo. “Esas cosas van apareciendo en la serie y se vuelven complicadísimas porque estaban sucediendo casi casi a la par que filmábamos”, explica el actor.

Dentro de los 13 episodios que conforman esta entrega se aborda la segunda fuga que El Chapo realizó de una prisión mexicana de máxima seguridad en julio de 2015. Esto, explica Marco de la O, influyó en que el guion de la historia abordara personajes de la política que en ese momento ejercían aún sus funciones.

“Era complicado hablar de personas que estaban en el poder en ese momento. Entonces teníamos que meter un poquito el freno de mano, para no meternos en problemas. Pero se lograron exponer, porque estábamos contando algo de la vida real”, cuenta.

El Chapo Guzmán fue el primer personaje protagónico que Marco de la O realizó en televisión. Esto, dice, le abrió muchas oportunidades tanto dentro como fuera de México: “Ahora he hecho otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Hice Rambo: Last Blood, que también ayudó a que la gente me conociera. Mi vida tanto personal como profesional, cambió para bien”.

Pero el éxito de la serie que también fue emitida por Univisión y Netflix llegó a limitar algunas oportunidades de trabajo para el actor mexicano: “Tuve varios castings donde el director no se podía sacar de la cabeza que yo era El Chapo. Y era normal, yo sabía que si lo hacía bien esto podía pasar”.

Y aunque De la O dice que se quedó con las ganas de realizar otros papeles por esta razón, el actor rechaza la idea de “sacudirse” el personaje. “Que me recuerden por El Chapo es algo bueno, porque es un trabajo bien hecho. Si fuera algo que hice mal, ya me lo querría quitar. Pero las tres temporadas son geniales. Más esta tercera. Creo que tanto Marco como el personaje están más maduros y créeme que verla actualmente es una gozadera”.