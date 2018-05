Por inicio del Mundial Rusia 2018, se estrena la cinta "Eres mi pasión"

Si hay algo que Mauricio Isaac y Mariana Treviño comparten es su adicción por el trabajo. Ambos actores que ahora se reencuentran en la promoción de la cinta Eres mi pasión, que entre las pasiones habla también sobre las adicciones, confiesan que durante mucho tiempo se han entregado totalmente a su trabajo, pero que ahora han aprendido a manejarlo.



“A veces con el ritmo enloquecido con el que estamos, me ha pasado que periodos largos de mi vida me la pasaba trabajando y trabajando, no me iba ni de vacaciones. Se me olvidaba como hacer una pausa y darle tiempo a la gente que tengo a lado”, confiesa Mariana, quien en esta cinta interpreta a Luli.



El caso les Mauricio Isaac no es distinto, pues el actor dice que a veces compartir el trabajo con los amigos se torna un placer extremadamente grande, “al grado de ya no querer ni llegar a casa. Justo terminando la película decidí tomarme una pausa y al mes ya estaba de ocioso queriendo trabajar. Así es que sí se vuelve una adicción”, dice el protagonista de esta comedia.



Dirigida por Pato Safa, Eres mi pasión cuenta la historia de Pedro Gallo (Mauricio Isaac), un aficionado del Cruz Azul cuyo fanatismo por el fútbol lo mete en problemas con su hijo, quien se la vive pegado a su teléfono celular, y su esposa Luli, una mujer cuya vida está enfocada enteramente a su trabajo en la pastelería.



“Me encanta que la película hable de eso, en general, la sociedad, tenemos muchos distractores de cualquier tipo. Me identifiqué con las (adicciones) de mi hijo porque justo ahora vivimos en una época donde todo lo ponemos en una plataforma medio virtual y la gente que está a un lado está alienada. Me gusta que la película aborde ese tema con toda la cuestión de las pasiones que levantan las cosas, los hobbies, las pasiones que levanta el trabajo, lo que nos gusta, lo que nos causa adrenalina”, agregó Treviño, que también vive la pasión de la cancha en la serie Club de Cuervos.



Pensada como un homenaje a los aficionados del Cruz Azul, el director Pato Safa incluyó a “héroes de la Máquina Celeste” en esta cinta como Oscar el Conejo Pérez, Benjamín El maestro Galindo y Héctor el ruso Adomaitis, estos dos últimos que incluso apoyaron al mismo director.



“No nada más tuve la fortuna de tenerlos en la película, sino que además conté con ellos en la dirección de los actores en la cancha. Tenía al Ruso Adomaitis y a Benjamín Galindo y estar dirigiendo las jugadas de acción fue un sueño, la verdad”, señala el director que debutó hace tres años con la cinta El Jeremías.



Eres mi pasión, que estrena este viernes como preámbulo a la justa mundialista de futbol, también incluye la imagen de otros equipos como el Santos Laguna, el América y Monterrey.