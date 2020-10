Por primera vez, Moby incursiona en la música bailable

A Moby le da un poco de risa que en la industria sea reconocido como un artista con un estilo musical bailable: “Es irónico porque estoy en mis cincuentas y siempre he sido conocido como un artista dance, cuando nunca he hecho un disco así antes. Es divertido ser conocido por algo que jamás he hecho. La gente me reconoce así, pero no sé quien baila eso; los DJ’s la pasan mal tocando mi música en un club”, bromea.

Su primera experiencia con este estilo musical ocurre con el lanzamiento de su decimoséptima producción de estudio: All visible objects, “un disco de estilo electrónico” donde el músico tomó como inspiración sonidos clásicos como el house, “porque soy viejo, y no sé mucho sobre música actual”, dice con una sonrisa que quiebra su seriedad frente a la cámara.

El compositor refirió en una mesa redonda realizada vía streaming con medios mexicanos que la escena house en Nueva York “fue muy emocional y abierta y se convirtió en una gran inspiración para este álbum”, que lanzó en mayo pasado.

Con este disco, Moby confirmó que su pasión al hacer música es precisamente hacer música: “es agradable cuando lo lanzas y le gusta a otra gente, crear videos musicales y que a la gente les agrade. Pero para mí el poder del viaje es el arte de hacerlo”, concluyó.

Precisamente en el arte es donde el músico encuentra un oasis en medio de la incertidumbre que vive el mundo en estos momentos a causa de la pandemia.

“Toda la gente que conozco está leyendo más libros, viendo más películas, más televisión, escuchando más música, para otra vez tener ese sentido de confort y control. Creo que cuando el mundo afuera es tan caótico y de miedo, algo bueno viene de sentarte con tu música favorita, tu libro favorito, tu programa de televisión o película predilecta y sentir que el mundo está bien; incluso si no es así”.

Moby considero que estos meses de confinamiento se han convertido en un caldo de cultivo para que los artistas exploren y exploten sus habilidades, como una herramienta que ofrezca tranquilidad en estos tiempos tan dinámicos.

“Mucha gente está tomando este tiempo para trabajar en música, en proyectos creativos, escribir, pintar, hacer esculturas, edición de video. Mucha creatividad ha salido de todo esto y creo que para mucha gente, yo incluido, hacer arte, música te da la sensación de confort y control, porque como sabemos el 2020 no es un año que nos ofrezca tranquilidad y control”.

Para el cantante, los artistas tienen una responsabilidad social más allá de crear éxitos o temas que puedan ser del gusto del público. Es por eso que parte de su carrera la ha dedicado como activista social que defiende los derechos de los animales, convirtiéndose en promotor del veganismo y siendo parte de organizaciones como MoveOn y Peta.

EL VIRUS, LA GENTE Y LAS FAKE NEWS

Estados Unidos apunta hoy como el país con mayor número de contagios por Covid-19 superando los siete millones de casos. En parte ha sido por las teorías conspiratorias que han sido difundidas por redes sociales y que han sido incluso replicadas por artistas como Madonna o el mismo presidente Donald Trump con una repercusión de impacto global.

“Hay mucha gente en mi país que no cree que laCovid-19 sea real, o piensan que fue creado como un arma contra los Estados Unidos o para derrocar a Donald Trump lo cual es una locura. Nuestro trabajo consiste en identificarlas y recordar a la gente que estas teorías son mentiras, que están equivocadas”, explicó.

El creador de éxitos musicales como Porcelain y Why does my heart feel so bad? lamentó que aún con los índices de mortalidad que existen en el mundo por el Coronavirus haya quienes aún crean en las fake news y se nieguen a seguir las indicaciones médicas.

“Mucha gente en Estados Unidos se rehúsa a usar un cubreboca por las teorías de conspiración. Y nosotros como artistas podemos decirle a nuestro público: ‘cree en la ciencia, en los expertos, en los doctores, no creas un video hecho por un tipo en un estacionamiento en Home Depot en Sacramento diciendo que el virus fue creado. Es muy perturbador que mucha gente crea eso e ignore la verdad”, consideró.