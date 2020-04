Por primera vez, premios Oscar aceptarán películas estrenadas online

En un año extraordinario para el cine en el mundo, la Academia de Hollywood dio a conocer hoy una modificación a sus reglas de participación para la entrega número 93 del Oscar. En ellas, destaca la oportunidad de que películas que sean estrenadas vía streaming puedan competir en la terna de Mejor Película.

La decisión ocurre por “la devastadora pandemia del Covid-19 que forzó el cierre de todos los cines del condado de Los Ángeles desde el lunes 16 de marzo de 2020”, lo que limitaría la oportunidad de que algunas películas pudieran contender por el Oscar, pues para aplicar tienen que ser exhibidas al menos siete días seguidos en una sala comercial de esta ciudad.

“Hasta nuevo aviso, y sólo para la edición 93 de los Premios, películas que habían planificado su estreno en cines pero que están disponibles en un servicio transmisión comercial (streaming) de VOD podrán calificar en las categorías de Mejor Película, entrada general y categorías especiales para la 93 entrega de los Premios de la Academia”, se lee en el comunicado.

Para poder aplicar, las películas deberán “en el sitio seguro de transmisión Academy Screening Room, dentro de los 60 días de la transmisión de la película o el lanzamiento de VOD. La película debe cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad”.

Este criterio de elegibilidad sólo se aplicará para las películas que aspiren por el Oscar dentro del periodo en que los cines de Los Angeles se mantengan cerrados. “Se espera que todas las películas lanzadas posteriormente cumplan con los requisitos de calificación teatral de la Academia”, informaron.

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un teatro. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de COVID-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios, dijo David Rubin, presidente de la Academia.

Entre los cambios que habrá este año también se encuentra la fusión de las categorías de Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido, que serán unificadas en la terna de Mejor Sonido. “El número de estatuillas seguirá siendo el mismo; se pueden otorgar hasta seis estatuillas. Los destinatarios elegibles pueden incluir un mezclador de sonido de producción, dos editores de sonido supervisores y tres mezcladores de grabación”, informaron.

Finalmente, la Academia también informó que todos los miembros que la conforman podrán votar en la ronda de votación preeliminar para elegir a las nominadas a Mejor Película Internacional.

La edición 93 de los Premios Oscar tiene previsto su realización para el 21 de febrero de 2021, sin embargo la Academia dijo que la “elegibilidad de los premios están sujetos a cambios de acuerdo a las lineamientos nacionales, los órdenes gubernamentales de Los Ángeles y las mejores prácticas determinadas por la Academia”.

