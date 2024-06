¿Por qué el público ama La ley y el orden: UVE? Director habla de su aprendizaje en la serie

Hace 24 años Juan José Campanella se sumó al equipo de “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”, dirigió el episodio “El niño asesino” de la segunda temporada de la serie que actualmente posee el récord como la historia dramática de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense.

El argentino; cuya carrera como realizador había iniciado alrededor de 20 años atrás con títulos como “”Victoria 392”, “El niño que gritó perra” y “Ni el tiro del final”; cuenta a El Sol de México que participar en esta franquicia policíaca creada por Dick Wolf le ayudó a comprender mejor la estructura de una historia.

“Venía mucho de la comedia, y el tratamiento de una historia dramática, con el mecanismo típico policial que tiene a veces como si fuera un corset, porque la escena A tiene que llevar a la B, y ésta a la C, luego a la D. Tiene que haber una “hilación” muy fuerte, trabajar con esa estructura me ayudó”.

El también ganador del Oscar por “El secreto de sus ojos” reveló que incluso ha ido perdiendo los nervios al momento de llegar al set, pues ha enfrentado situaciones que le han enseñado cómo resolver problemáticas y tener un equipo que lo respalde.

“Es muy raro tener un problema que no haya tenido nunca a esta altura, todos los problemas que surgen ya los tuve alguna vez, eso me da mucha experiencia. Trabajar con este nivel de actores y de profesionales te da también un nivel de tranquilidad”.

Un impacto en la vida real

Desde su debut en la serie, cuya trama gira en torno a un escuadrón de la policía neoyorquina que investiga crímenes sexuales, ha regresado en 30 ocasiones más. La más reciente fue hace unos meses cuando dirigió el capítulo número 550 titulado “Merodeador”, que se transmite en México el 18 de junio por el canal de televisión Universal Plus.

Sobre el éxito que ha tenido esta producción protagonizada por Mariska Hargitay, que recientemente estrenó su temporada número 25, aseguró que radica en que los casos son extraídos de la vida real.

“Por supuesto la evolución de la historia dentro del capítulo es distinto, a veces se solucionan y a veces no, como en la vida real. Pero no necesariamente el caso que se toca se solucionó o no en la vida real, a veces justamente la vida no tiene que atarse por la lógica, en la realidad a veces pasan cosas que son muy increíbles y son inaceptables en una ficción, el público no las creería”.

Asimismo, afirma que la audiencia se queda con la sensación de que esas situaciones mostradas en pantalla pueden pasar en la vida real, y aunado a ello se suman las historias personales de los detectives.

“Hay mucha conexión, desde que en la serie empezaron a agregar el elemento de cómo estos casos impactan en los detectives y los protagonistas, al principio eran más impersonales los personajes protagónicos, pero cuando agregaron esa dimensión, tomó una perspectiva humana más fuerte”.

Campanella agradeció también el buen recibimiento que tuvo desde el inicio, cuando dirigió a figuras como Mariska, Christopher Meloni y Dan Florek, estos dos últimos parte del elenco que ya no participa en la serie de manera fija, pero que permanecieron durante varias temporadas.

“Me encontré con un elenco que no tenía “divismos”, aquel elenco principal de la segunda temporada, era buenísimo. Nos hicimos amigos enseguida, yo estaba muy nervioso porque era mi primer programa de prime time, e inmediatamente me hicieron parte del equipo, fue una inmensa fortuna”, finalizó.