¿Por qué la película Parásitos hizo historia en los Oscar 2020?

Anoche la película Parásitos, dirigida por Bong Joon-Ho, fue la gran sorpresa de la edición 92° de los premios Oscar, al llevarse cuatro estatuillas doradas.

La cinta trata el tema de la desigualdad social, y aunque se ubica en Asia, las problemáticas mostradas son globales.

El filme ganó cuatro premios: Mejor Guión Original, Mejor Película Internacional (antes Mejor Película en Lengua Extranjera) Mejor Director y Mejor Película, lo que ha sido histórico en la meca de la cinematografía.

¿Pero por qué hizo historia esta cinta?

El triunfo de Parásitos es un hecho histórico debido a varias razones: es la primera película surcoreana en recibir un Oscar, también es el primer largometraje en lengua no inglesa en conseguirlo y además, logró que su director, junto a Han Jin Won, se convirtieron en los primeros guionistas asiáticos en ganar el galardón de Mejor Guion Original.

#Oscars Moment: @ParasiteMovie wins for Best Picture. pic.twitter.com/AokyBdIzl5 — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Por si esto no fuera suficiente, Bong Joon-Ho se impuso ante los grandes cineastas de Hollywood como Mejor Director, arrebatándoles el Oscar a Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips y Sam Mendes.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

"Cuando estaba en la escuela estudié a Martin Scorsese y estar nominado junto a él es un gran honor, jamás pensé que pasaría. Cuando la gente en Estados Unidos no estaba familiarizado con mis películas, Quentin Tarantino siempre puso mi nombre en sus listas y aquí está, muchas gracias.

Todd Phillips y Sam Mendes son dos grandes directores que admiro mucho, si la Academia me lo permite me gustaría partir el Oscar en cinco pedazos y poder compartirlo con cada uno de ustedes", manifestó Bong al recibir la estatuilla.

Reacciones que también hacen historia

Tras la sorpresa, las reacciones sobre su gran triunfo no se hicieron esperar, empezando en el mismo Teatro Dolby donde el equipo de la película, así como la reconocida actriz Sandra Oh, tuvieron al conocer la noticia.

Esta fue la reacción del equipo de Parasite al ganar el Óscar a la mejor película, ven como rompen las barreras en el sitio de los gringos?? ELLOS MERECEN MAS RECONOCMIENTO QUE CUALQUIERA #Oscars #Parasite pic.twitter.com/FzzYQykHJd — ˗ˏˋ ᴊɪɴᴋᴏᴏᴋ ⁷ ◡̈ ˎˊ˗ (@bamtseokjin_) February 10, 2020 Sandra Oh celebrating for Parasite

Asimismo, la cara de Joon-Ho al sostener la estatuilla dorada en sus manos, fue una de las imágenes que le dio la vuelta al mundo.

Stay for Bong Joon Ho's smile in the background 😭 #Oscars pic.twitter.com/WomyGcRsly — Nasty_CSA (@mevpromotions) February 10, 2020

Por otro lado, Jeong Hyeonjun, quien dio vida a Da-song en la cinta y no asistió a la premiación, celebró desde Seúl el Oscar obtenido.

While the cast & crew of #Parasite celebrate their win in Los Angeles — young actor Jeong Hyeonjun, who played Da-song, cheers on while watching a live telecast of the 2020 #Oscars at his house in #Seoul. pic.twitter.com/jnK6AMX2Nf — Indulge, The New Indian Express (@indulgexpress) February 10, 2020

Asimismo, los surcoreanos, que siguieron la gala sin perder detalle, también festejaron desde sus casas.

Foto: The Guardian

Definitivamente este momento marca un antes y un después, no sólo en la historia de los premios Oscar, sino en la historia del nuevo cine surcoreano, que a pesar de haber nacido hace menos de veinte años, es ahora que llega con más fuerza para quedarse.

