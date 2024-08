¿Por qué Ricardo Peralta ha causado polémica en La Casa de los Famosos México?

Desde el estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, los habitantes han sido el foco de atención en redes sociales, pues sus seguidores pueden conocer cómo son las 24 horas del día.

Por ello, uno de los más mencionados es Ricardo Peralta, un influencer famoso por participar en el proyecto "Pepe y Teo", un canal de Youtube que suma millones de suscriptores.

El creador de contenido de 36 años ya estuvo implicado en varias polémicas y en redes como TikTok, los seguidores del reality show aseguran que es una persona hipócrita y mentirosa.

¿Cuáles han sido las polémicas de Ricardo Peralta?

Una de las primeras polémicas en las que se vio envuelto dentro de La Casa de los Famosos fue cuando le dijo a Mario Bezares, otro de los habitantes, que ya no quería verlo dentro de la casa.

“Para mí es muy complejo esto, yo sé que has intentado tener acercamientos y no está pasando el clic. No me río de las cosas, no me gustan las cosas que haces y eres la persona que me gustaría que no estuviera”.

Esto causo una fuerte polémica porque Ricardo Peralta además le dijo que él Bezares le recordaba mucho a su papá, con quien no matiene una buena relación.

Del mismo modo, "Torpecillo", fue criticado por hablar mal de Karime Prindter, con quien mantiene una fuerte relación de amistad y posteriormente, darle puntos para ser expulsada de la casa.

Eso también se agravó cuando Karime le preguntó si la había nominado y él negó haberlo hecho.

"Neta lo amaba, lo amaba y creéme que ya no lo soporto" y "Se sabe que Ricardo es un queda bien y cuando salga va a andar llorando", son algunos de los comentarios que se hicieron en redes.

¿Quién es Ricardo Peralta?

Ricardo Peralta ganó fama por el canal de Youtube "Pepe y Teo", el cual conduce con el también creador de contenido César Dorotheo y suma poco más de un millón de suscriptores.

Del mismo modo, "Torpecillo", como también se le conoce por el usuario que lleva en redes sociales, fue parte de LOL, un programa conducido por Eugenio Derbez.

Recientemente llegó al reality MasterChef Celebrity, donde salió triunfador