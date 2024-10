¿Por qué se separó One Direction? Estos son los motivos que dieron fin a la boy band

La banda británica One Direction fue un hito entre 2010 y 2015, misma que hoy es tendencia nuevamente pero no por su música ni por su reencuentro, sino por la muerte de uno de sus integrantes: Liam Payne.

Luego de que se diera a conocer la noticia de que el cantante de 31 años había fallecido por caer de un tercer piso en Argentina, miles de "directioners", quienes esperaban desde hace varios años que los integrantes se reunieran, lamentaron la noticia.

La carrera de One Direction duró menos de 10 años, pero ese tiempo fue suficiente para que los cinco integrantes cosecharan grandes éxitos como What Makes You Beautiful o Take Me Home.

El inicio y el declive de One Direction

La agrupación británica se formó en 2010 cuando Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, participaron en el famoso programa The X Factor y eso les dio pie para irse por el camino de la música.

Desde entonces y hasta 2015 One Direction lanzó cinco discos, los cuales añadieron decenas de premios como los Billboard Music Awards a las carreras de cada uno de los cinco integrantes.

Sin embargo, en 2015 cuando lanzaron su último álbum, el británico Zayn Malik anunció su salida de la banda mientras se encontraban en medio de una gira, lo cual dio inicio al declive de One Direction como agrupación pero abrió las puertas a nuevos artistas que seguirían sus carreras como solistas.

Zayn Malik dijo en una entrevista con Spotify en 2023 que dentro de la agrupación "ciertas personas hacían ciertas cosas" y él solo "se adelantó a la curva".

"Si soy honesto, pensé: voy a salir de aquí. Yo egoístamente quería ser la primera persona (del grupo) en hacer mi propio disco", reveló.

Luego de sacar a la luz el sencillo "History", la agrupación anunció una pausa indefinida. Para 2017 los cinco integrantes ya habían sacado sus propios materiales como solistas, siendo Harry Styles el que más popularidad alcanzó.