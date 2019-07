Jimena Pérez, "La Choco" se va de Ventaneando y te contamos la razón

Entre lágrimas, la conductora de Ventaneando, Jimena Pérez “La Choco” se despidió del programa encabezado por Paty Chapoy, quien se ve obligada a viajar a España para que su hijo menor reciba un tratamiento.

En el programa de este 16 de julio, la ex conductora de La Voz TV Azteca explicó que desde que su hijo Iñaki cumplió dos años notaron que algo no andaba bien porque no hablaba y desde entonces comenzaron las visitas con los médicos.

Ahora que el niño tiene 4 años, se sabe que padece un trastorno que aún no ha sido diagnosticado con claridad, pero que es necesario que su pequeño tomé algunas terapias en el viejo continente.

“El neurólogo me dijo que es importante que yo esté en esas terapias, y yo lo voy hacer porque todo lo que pueda hacer por ellos, lo haré siempre, no quiero que el día de mañana reprocharme a mí misma no haber estado”, dijo en su intervención durante el programa.

La Choco agradeció a Paty Chapoy su apoyo en este momento para ausentarse durante unos meses del programa de espectáculos con más raiting.

A veces la gente te ve sentada en la tele, sonriendo y haciendo bromas y dicen ‘ay su vida es perfecta’ o ‘qué padre que se va de viaje’ y dice ‘su vida es perfecta’ cuando en realidad no conocen todo por lo que uno está pasando agregó en entrevista para Infobae, donde reveló que su ausencia será de un año aproximadamente.

Foto Instagram: La Choco con Iker e Iñaki

La periodista también desmintió los rumores de su supuesto divorcio con el periodista Rafael Sarmiento al dejar en claro que ama y admira a su marido y que ambos están comprometidos con su relación.

Lee más en El Sol de Puebla ▼