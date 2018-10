Pose, una ventana a la sociedad gay de Nueva York en los 80

Fox Premium se arriesga con su primera producción transgénero titulada Pose, la cual a partir del próximo 5 de octubre podrá disfrutarse en su paquete premium con un lenguaje inclusivo, con una historia ambientada a finales de la década de los ochenta y a lo largo de sus ocho episodios de una hora cada uno, el público podrá ser parte de esa sociedad neoyorkina con la subcultura de los ballrooms de Harlem mezclado con el surgimiento del universo de lujo de la era Trump, además de una escena social, artística y literaria de la ciudad, combinada con las manifestaciones sexuales y culturales del momento, además de los primeros brotes de lucha de la comunidad Lésbico-gay por ser aceptados como parte de una multicultural sociedad estadounidense.

Dentro de los personajes, destacan Stan y su esposa Patty Bowes, una pareja oriunda de Nueva Jersey, pero el talento de Stan lo lleva a ser parte del impero Trump y deben de cambiar su residencia a Nueva York, en medio de los lujos y exageraciones de la sociedad rica de la ciudad, sólo que hay un secreto de Stan que lo llevará a buscar una relación homosexual con Angel, una joven prostituta trans puertorriqueña que también se enamora de su cliente, olvidando todos los consejos de sus amigas que le piden no encariñarse nunca.

Pero la verdadera trama ocurre con la historia de Blanca, una trans que recibe la noticia de ser portadora del VIH y decide dejar huella dentro de su sociedad antes de morir, por lo que decide dejar la casa que le brindó cobijo por mucho tiempo, encabezada por su madre Elektra y crear su propia casa que le brinde trecho y comida a otros jóvenes homosexuales rechazados por sus familias biológicas.

En este nuevo hogar se encuentran Angel y Damon, un joven de 17 años que sueña con ser bailarín profesional, pero su notoria sexualidad le crean graves problemas con sus padres, quienes lo corren de su casa, los tres participan en los balls, competencias donde miembros de diferentes casas se desafían en varias categorías, como baile y desfile de modas y son juzgados por sus vestuarios, sus actitudes y sus habilidades de baile.

El lenguaje también es único, pues entre ellos se nombran con palabras compuestas por su mismo círculo, así que no será raro que el espectador lea un subtítulo y piense que está mal escrito, al contrario, así es como ellos se dirigían a sus semejantes.

Como ejemplo está Pray Tell, abuelo de todes les niñes legendaries de los balls, la Casa de la Abundancia de Elektra y la nueva Casa de Evangelista de Blanca se enfrentan en lo que podría convertirse en una legendaria rivalidad.

Pose, la nueva transgresora, colorida y rítmica producción de Ryan Murphy será la primera serie en comunicarse de forma oficial a través del lenguaje inclusivo en español y portugués, resaltando su mensaje de inclusión, diversidad y aceptación, además de contar con el elenco transgénero más amplio de la historia de la televisión y el reparto LGBTQ más grande en una serie, Pose marca un nuevo hito en los contenidos guionados

La serie refleja de forma auténtica las luchas de la comunidad transexual, atacada, explotada, subestimada y olvidada constantemente, y permite reflexionar sobre la evolución ideológica y social acerca de la inclusión y, a la vez, sobre aquellas áreas donde aún quedan puntos por conquistar.

El casting que tardó seis meses en estar completo, cuenta con las actuaciones de un reparto transgénero compuesto por MJ Rodriguez (Saturday Church), la modelo oriunda de Tobago Dominique Jackson, la modelo y actriz Indya Moore, Hailie Sahar (Mr. Robot) y Angelica Ross (Claws) junto a los debutantes actores cisgénero Ryan Jamaal Swain, Dyllón Burnside y Angel Bismark Curiel.

La serie es co-protagonizada por los reconocidos Evan Peters (American Horror Story), Kate Mara (Fantastic Four), James Van Der Beek (Dawson’s Creek), el ganador del Premio Tony® Billy Porter (Kinky Boots) y Charlayne Woodard (Law & Order)





Pose es la creación de la dupla de Ryan Murphy y Brad Falchuk (reconocida por grandes éxitos como Glee, American Horror Story y Nip/Tuck) junto a Steven Canals y los dos primeros episodios que podrán verse a partir del cinco de octubre, fueron dirigidos por el mismo Murphy.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de les ganadores del Premio Emmy® y del Premio Golden Globe® Murphy, Falchuk, Nina Jacobson (American Crime Story) y Brad Simpson (World War Z) junto a Alexis Martin Woodall (Feud) y Sherry Marsh (Vikings). Canals y Silas Howard (Transparent) se desempeñan como productores co-ejecutivos y la autora transgénero best-seller según el New York Times Janet Mock (The Trans List), la pianista trans Our Lady J y Erica Kay (Billions) son productoras de “Pose”.