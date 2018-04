Posponen rodaje de Sexo, pudor y lágrimas 2

Jorge Salinas luciendo aún larga cabellera semi ondulada como la que lució en la película noventera Sexo, pudor y lágrimas de Antonio Serrano, dijo que el rodaje de la segunda parte de este filme no arrancará en el segundo semestre de este año.



“Por cuestiones financieras y de argumento, pero sí se va a realizar, estaré al pendiente, porque quién no quiere regresar 20 años después con su caracterización y transformado y saber qué ha sido de él todo este tiempo”.

En entrevista reiteró que “la película se va a hacer, estamos más que listos y ansiosos porque va a haber más sexo, menos pudor y quizá, más lágrimas”, explicó.

Por lo pronto, Jorge se incorporará a la obra de comedia A oscuras me da risa. “Estaremos de gira en el interior de la República y como Daniel Bisogno, no deja la Ciudad de México, lo supliré y compartiré escena con Armando Araiza. Estoy emocionado, porque es un género de comedia que no hago continuamente”.

A cuatro años que grabó la telenovela Mi corazón es tuyo de Juan Osorio, donde hizo el papel de un viudo con siete hijos, ahora que se retransmite al mediodía por el canal de Las Estrellas, reconoció que en la vida real trata de ser un mejor papá sus gemelos de dos años y cuatro meses.

“Estoy disfrutando la parte de ser padre, esta paternidad que se me ha visto truncada en algunos momentos por situaciones diversas. Ahora estoy viviéndola, disfrutándola, conociéndome, apoyando, siendo regañado por la vida también por ser malagradecido en ocasiones, en este momento estoy muy contento también siendo la pareja de Elizabeth Álvarez, una gran compañera que es una gran madre”.

Jorge reconoció que con sus primeros hijos, como proveedor de la casa tuvo que sopesar entre darles tiempo o comida.

“Nos dejamos llevar por las cosas materiales y no nos damos cuenta, que el apoyo, el amor, la presencia con nuestros hijos es lo más importante. Una tortilla alcanza y a veces queremos dar una baguette. Eso es asunto de los papás que trabajamos para y por los niños, pero también es dar tiempo y calidad y ahora es lo que estoy haciendo. Sí me arrepiento de muchas cosas en mi vida”, recalcó.

Jorge continúa con las funciones a lado de César Évora del montaje Variaciones enigmáticas por el interior de la República, “estaremos el próximo 19 de mayo en Monterrey, ya llevamos más de 200 representaciones y aunque terminamos temporada a finales de enero posiblemente regresemos a la CdMx”, finalizó.