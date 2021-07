Estrenan trailer de House of Gucci: así lucen Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver

Una nueva película está acaparando los titulares y no es para menos, pues su elenco está compuesto por figuras como Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver, los cuales este día le dieron la vuelta mundo gracias a la revelación de los posters y el trailer oficial de "House of Gucci".

Los actores fueron vistos por primera vez en la piel de sus personajes, dirigidos por el gran Ridley Scott, famoso por títulos como "Alien", "Gladiador", "Blade runner" y "Hannibal".

Adam Driver interpreta a Maurizio Gucci

El actor será Maurizio Gucci por lo que la cinta se centrará en contar la historia de su asesinato en 1995, cuando tenía 46 años, y era el jefe de la marca italiana.

El filme está basado en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed”, escrito por Sara Gay Forden.

Foto: Twitter @HouseOfGucciMov

Lady Gaga se convierte en Patrizia Reggiani

La artista vuelve como protagonista para dar vida a Patrizia Reggiani, quien fue encarcelada en 1998 por contratar a un sicario para matar a su esposo Maurizio Gucci, nieto del reconocido diseñador de moda italiano Guccio Gucci.

Con este personaje, críticos predicen que podría ser la oportunidad de Gaga para obtener su segundo Oscar.

Foto: Twitter @HouseOfGucciMov

Transformación de Jared Leto

Una vez más el camaleónico Leto dio la sorpresa por su destacada transformación en la que el maquillaje y los prostéticos hicieron lo debido para llevar el cambio del artista a otro nivel.

El vocalista de 30STM interpretará a Paolo Gucci, quien fue vicepresidente y director general de la marca que luego dejó en 1987 tras una pelea para luego fundar su propia firma. Incluso se sabe que Paolo estuvo a punto de llevar a la quiebra a Gucci.

Foto: Twitter @HouseOfGucciMov

Resto del elenco

Al Pacino también formará parte del elenco interpretando a Aldo Gucci, hijo mayor del diseñador y quien fuera presidente de Gucci Shops. Cabe destacar que justo a él se le atribuye la expansión de Gucci en todo el mundo, gracias a la creación del logo que es conocido por sus icónicas letras G entrelazadas.

Asimismo, estarán Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Camille Cottin y Reeve Carney.

Foto: Twitter @HouseOfGucciMov

Trailer de House of Gucci

Tras publicar los posters, la cuenta oficial de la cinta reveló en redes sociales el trailer donde podemos ver en todo su esplendor a todo el elenco.

Roma, Florencia, Lago Como, Milán y Suiza fueron algunos de los lugares que se usaron para rodar la película que culminó su filmación el pasado 6 de mayo y que al parecer se estrenará el próximo 24 de noviembre a nivel mundial.

Cabe destacar que la familia de Regianni y la familia Gucci han manifestado su descontento con la producción, ya que el director y ninguno de los actores se acercaron a ellos para conocer más detalles sobre la vida de esta dinastía.