¡Power Girl en la Mostra! Penélopez Cruz y Audrey Diwan triunfan en Venecia

VENECIA. Penélope Cruz ganó la Copa Volpi a la mejor actriz de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia por Madres paralelas de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en recibirlo.

La actriz afirmó que este premio es "cien por ciento" de Almodóvar: "Te adoro", dijo desde el escenario del Palacio del Cine del Lido.

"Gracias por confiar en mí, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", señaló Cruz.

Dedicó el premio a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las "madres paralelas" de su vida: su madre Encarna, su "mejor maestra y amiga" y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente.

La actriz española debutó en Venecia en 1992 con Jamón, jamón de Bigas Luna , quien ganó el León de Plata a la mejor dirección por esa cinta. Actriz fetiche de Almodóvar, trabajó por primera vez con él en Carne trémula (1997) y desde entonces han rodado seis películas juntos: Todo sobre mi madre (1999), Los abrazos rotos (2009), Dolor y gloria (2019) y una pequeña aparición en Los amantes pasajeros (2013).

En Madres paralelas, que entrecruza el tema de la maternidad y la memoria histórica en España, Cruz da vida a Janis, una de las dos mujeres protagonistas -la otra es Milena Smit- que coinciden dando a luz a sus hijos en el hospital, lo que crea un nexo especial entre ellas.

Janis, fotógrafa profesional criada por su abuela, está empeñada en cumplir la última voluntad de ésta y encontrar los restos del bisabuelo fusilado al principio de la guerra.

El máximo galardón de La Mostrta fue para la cineasta francesa Audrey Diwan quien recibió el León de Oro por El acontecimiento, una cinta realista y visceral basada en la novela homónima de la escritora francesa Annie Ernaux, que narra el aborto clandestino al que tuvo que someterse en la Francia de 1963 cuando esta práctica no estaba permitida.

"Hice esta película con rabia y con deseo, desde mis tripas, mi corazón y mi cabeza, quería que fuera una experiencia, hacer el viaje en la piel de esta joven mujer, que no la viéramos sino que fuéramos ella", señaló la realizadora al recibir el galardón.

La obra, toda una experiencia realista que sigue el drama de una joven, interpretada por Anamaria Vartolomei, no dejó a nadie indiferente y mucho menos al jurado, que decidió encumbrarla como mejor película de forma "rápida y unánime", señaló en la rueda de prensa final su presidente, el surcoreano Bong Joon-ho, autor de la oscarizada Parásitos.

Entre otros premios, la neozelandesa Jane Campion recibió el de dirección por The power of the dog y el mejor guion fue para The lost daughter, ópera prima de la estadounidense Maggie Gyllenhall.

De este modo, Diwan se convirtió en la sexta mujer en conquistar el certamen de cine internacional más antiguo del planeta y uno de los más prestigiosos. La primera fue la alemana Margarethe von Trotta por Die bleierne Zeit (1981), seguida por la francesa Agnès Varda con Sans toit ni loi (1985), la india Mira Nair con Monsoon wedding (2001), la estadounidense Sofia Coppola por Somewhere (2010) y su compatriota Chloé Zaho, de orígenes chinos, el año pasado por Nomadland.

DATO

La Copa Volpi se ha entregado en otras ediciones a pesos pesados de la interpretación como Bette Davis, Vivien Leigh, Sophia Loren, Cate Blanchet, Tilda Swinton, Julianne Moore y Olivia Colman