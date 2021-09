Premian a Jessica Chastain y Benedict Cumberbatch en Festival de Toronto

TORONTO. Los actores Jessica Chastain y Benedict Cumberbatch, los directores Denis Villeneuve, Alanis Obomsawin y Danis Goulet, la cinematógrafa Ari Wegner y la cantante Dionne Warwick fueron galardonados este sábado por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con los Premios Tribute de la muestra canadiense.

Todos excepto Wegner estuvieron presentes en Toronto para participar en la ceremonia de entrega de los Premios Tribute, que será emitida el próximo 18 de septiembre, el último día de la XLVI edición de TIFF que se inició el jueves.

Cine Centenar de películas compiten en un Festival de Morelia híbrido

Tras la entrega de premios, los galardonados participaron en una rueda de prensa, en la que estuvo presente de forma virtual Wegner y durante la que expresaron su agradecimiento al festival.

"Lo que me encanta de este festival es como está controlado por el público", declaró Cumberbatch que este año está presente en TIFF con dos películas, The power of the dog, dirigida por Jane Campeon, y The electrical life of Louis Wain, de Will Sharpe.

Cumberbatch reconoció que aunque todavía no se ha vuelto a la normalidad por la persistencia de la pandemia, "se siente que estamos de vuelta y es magnífico estar aquí en persona para conectar con el público, darle las gracias, dar algo a cambio y celebrar el cine todos juntos".

La cantante estadounidense Warwick admitió que aunque ha estado muchas veces en Toronto, "pero en otra función", estaba muy entusiasmada y emocionada por "ser parte de algo que había soñado" y "saber que estaba siendo conmemorada" por su filme.

La mítica artista se refería al documental Dionne Warwick: Don't make me over que se estrenó este sábadop en el TIFF y que recoge seis décadas de su carrera profesional y su activismo en favor de la comunidad negra y LGTBQ.

El filme incorpora las voces de destacados músicos como Stevie Wonder, Carlos Santana, Elton John, Quincy Jones, Alicia Keys, Gladys Knight o Snoop Dogg y está dirigido por Dave Wooley y David Heilbroner.

Por su parte, la cinematógrafa australiana Ari Wegner destacó la "inclusividad" del encuentro porque es un festival en el que "críticos y público están igualmente involucrados".

"Nos gusta oír lo que los críticos tienen que decir sobre los filmes pero es algo increíble sentarse en una sala con el público, sintiendo su energía. No tiene precio", aseguró Wegner directora de fotografía de The power of the dog.

El canadiense Villeneuve, que presentó en el TIFF Dune, la nueva versión de la clásica película de ciencia ficción, declaró que son momentos "difíciles" para el mundo del cine y el teatro pero que estaba "profundamente convencido" de que el futuro del cine es la gran pantalla.

"Porque es parte del lenguaje. Creo que los seres humanos necesitan una experiencia comunal y los propietarios de salas de cine y los directores tenemos la responsabilidad de traer el mejor cine y la mejor experiencia cinematográfica a la pantalla", explicó.

Este sábado, además de la proyección de Dune, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y que está interpretada entre otros por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac y Josh Brolin, el TIFF proyectó dos películas para su programa de Galas: The forgiven y The electrical life of Louis Wain.

En The forgiven, Chastain y Ralph Fiennes construyen un intenso drama situado en Marruecos en el que los dos actores dan vida a una acaudalada pareja que durante un fin de semana de lujo atropellan y matan a un joven.

La actriz estadounidense, que también aparece en The eyes of Tammy Faye que se estrenará este domingo y que cuenta con la actuación de Andrew Garfield, Cherry Jones y Vincent D'Onofrio, recordó que la primera vez que acudió a TIFF fue en 2011, cuando estuvo presente con tres largometrajes.

Chastain reconoció que entonces sintió "mucha ansiedad porque estaba recibiendo tanta atención, tan pronto" y experimentó que su vida "cambió de forma inmediata. No fue algo gradual".

En la segunda Gala del día, The electrical life of Louis Wain, Cumberbatch da vida a Louis Wain, un artista de la era victoriana en Londres que está obsesionado con gatos. La película, dirigida por el escritor y realizador británico Will Sharpe, también está interpretada por los actores Claire Foy, Andrea Riseborough y Toby Jones.