Premian a lo mejor de las series de habla hispana

Foto: Ivonne

Con música, bromas, improvisaciones, comida y galardones que se iluminaban de diferentes tonos fue como se celebró la primera edición de los Premios Aura, evento que reconoce lo mejor de las series de habla hispana que se distribuyen en las plataformas de streaming.

Puede interesarte: Habrá más de Ojitos de Huevo: se confirma segunda temporada

Los primeros en acaparar los premios fueron los integrantes de la serie “Ojitos de Huevo”, quienes se coronaron en las categorías de Mejor Serie de Comedia y Mayor Impacto.

“Llevamos años en la comedia en el activismo y jamás pensé que un contenido que hablara de la discapacidad, pero que está hecho con mucho amor y honestidad fuera a tener tanto impacto. Me siento muy feliz y afortunado de formar parte de este equipo que no tuvo miedo a reconocer lo que sabía y lo que no y que lo hizo con mucho amor”, aseguró Kike Vázquez sobre el escenario del Frontón México, donde se llevó la gala.

Gossip Amores Perros: cómo lucen actualmente sus protagonistas a 24 años de su estreno

“La discapacidad se ha visto de muchas maneras, incluso desde un lado de víctima, pero ahora niños y niñas con ceguera o parálisis cerebral pueden ver a un ‘como yo’ y a un Kike y eso no existía cuando nosotros éramos chicos niños, gracias por eso”, expresó Alexis Arroyo, mejor conocido como Ojitos de Huevo.

Mientras que, los que le siguieron en ser homenajeados fueron los encargados de la serie Vgly, que triunfaron en la terna de Mejor Productor Ejecutivo y Mejor Escritores.

Por otro lado, la segunda temporada de Harina en donde se galardonó a los protagonistas Memo Villegas y Verónica Bravo en las categorías de Mejor actuación de comedia y Actuación Secundaria, respectivamente.

“Es la primera experiencia de este tipo para mí, qué bonito se siente y, a la vez cuánta tensión. Harina conjuntaran sueños y fantasías que tenía a los 15 años cuando soñé con ser actor y, para mí, esta serie es una promesa cumplida, agradezco a mi actriz favorita Vero Bravo, a mi director y a todo el elenco“, comentó Villegas.

La nueva entrega de la serie llega como una precuela de las primeras dos temporadas, protagonizada por el actor español Pedro Alonso. | Foto: Cortesía Netflix

“Pienso que dedicarnos a lo que amamos es un privilegio sobre todo en un país donde la cultura y las artes están tan devaluadas por el Gobierno. No solo es un privilegio, sino también representa una valentía y una resistencia“, aseguró Bravo.

En el rubro de series dramáticas, el premio a Mejor actuación de drama fue para Pedro Alonso por su desarrollo en la serie “Berlín”, mientras que Mejor Serie Drama fue para Vgly.

“Mi ánimo y vibra se siente alta en esta bendita tierra (México, en donde se encuentra grabando un proyecto); celebro la energía de todos los que estamos haciendo esta industria; el objetivo es establecer puentes y que el corazón lata al unísono. Un abrazo fuerte y que ¡viva México!”, expresó Alonso a través de un video, ya que no pudo asistir al evento.

Otros premios que se entregaron fue Mejor Dirección para Juan Felipe Cano y Mateo Stivelberg, por “Los Billis”; Mejor Elenco para “Pacto de Silencio”; Serie Documental para “El show: Crónica de un asesinato” y Talento Hispano Internacional para Cristina Rodlo, por su trabajo en “Halo”, en su temporada 2.

Alza la voz por Argentina

Durante el discurso de agradecimiento del actor Iván Hochman, quien ganó en la terna de Revelación Actorql por su trabajo en la serie “El Amor Después del Amor”, expresó su inconformidad respecto a lo que está sucediendo en su país Argentina.

“Es lamentable que el Gobierno esté desmantelando todo lo que constituye nuestra identidad como país, la cultura, medicina, ciencia, derechos humanos, y recursos naturales se bastardean, se desfinancian, se regalan como si Argentina fuera un producto que se puede vender por partes al mejor postor.

“Hace 3 semanas se realizó una manifestación pacífica en Buenos Aires y detuvieron a 33 personas, sin ningún tipo de causa, 5 de ellas siguen presas y esto es una demostración de poder, es un intento de instalar la represión y meternos miedo para que dejemos de ejercer nuestro derecho a la libre expresión. Defendamos nuestros logros, nuestros derechos y resistamos este infierno que ya hemos vivido muchos peores”, sostuvo.

Por otro lado, el evento tuvo espacio también para el in memorian, es decir, aquellos miembros de la industria que fallecieron en los últimos meses: Helena Rojo, David Ostrosky, Juan Verduzco, Cristina Pacheco, Busi Cortés, Andrés García y Alejandro Luna fueron algunos de los que se recordaron, mientras Sandra Echeverría interpretaba el tema “Confieso”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Fueron 14 categorías las que se premiaron, divididos en tres bloques, el primero que se encendió en color azul el escenario en su mayoría fue para la comedia, el segundo, iluminado en verde, se enfocó en series documentales, mientras que el tercer espacio fue para reconocer las series dramáticas que se caracterizaron por usar el color rojo.

A lo largo de la noche también se hicieron reconocimientos especiales para los diseñadores de producción, el equipo de fotografía, así como sonido.

La parte musical también la completó el grupo Rubytates con el tema “Nunca voy a olvidarte” y Kurt con canciones como “Quiero” y “La mujer perfecta”.

Lista Ganadores

Mayor Impacto en comedia:

Ojitos de Huevo – Netflix

Mejor Productor Ejecutivo en comedia:

Vgly-MAX

Mejor actuación de comedia

Memo Villegas Harina T2

Mejor Serie de Comedia

Ojitos de Huevo – Netflix

Mejor Actuación Secundaria:

Verónica Bravo por Harina T2

Mejor Piloto:

Las Pelotaris – VIX

Revelación Actoral:

Iván Hochman | El Amor Después del Amor – Netflix

Mejor Dirección:

Juan Felipe Cano y Mateo Stivelberg | Los Billis – Amazon Prime

Mejor Elenco:

Pacto de Silencio – Netflix

Serie Documental:

El Show: Crónica de un Asesinato – VIX

Talento Hispano Internacional:

Cristina Rodlo | Halo T2 – Paramount+

Premio Escritor(es):

Vgly – MAX

Mejor Serie de Drama:

Vgly – MAX