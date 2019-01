El blanco y la sencillez reinaron en la pasarela de los Critics' Choice Awards

La sencillez fue la invitada de honor en la alfombra azul de los Critics' ChoiceAwards que se llevó a cabo en Santa Mónica California. En esta ocasión y a diferencia de la gala de los Golden Globes, por no ser un evento tan glamouroso, pero no menos importante, los nominados e invitados especiales optaron por looks más relajados y no de alta costura.

El ejemplo más claro fue Lady Gaga ganadora de la Mejor Canción por Shallow de la cinta Nace una estrella portando un sobrio vestido strapless de gran caída y capa en tono rosa de Calvin Klein, contrastando por completo con el Valentino con el que recibió hace unos días el Globo de Oro. Y es que el 2019 está enmarcado por la sobriedad, tal y como lo dicta la Casa Dior con su nueva colección inspirada en la danza donde destacan los vestidos holgados y los colores neutros.

El blanco se apoderó de la pasarela de las celebridades por donde desfiló la mexicana Yalitza Aparicio con un acertado y elegante vestido en tono palo de rosa con mangas descubiertas y gran cauda con el que obtuvo buenas críticas de los expertos a diferencia del atuendo que portó para los Golden Globes.

De las mejores galas de la noche fueron Nicole Kidman que brilló con una espectacular Armani Privé, al igual que Charlize Theron con un Givenchy en tendencia Glitter. Emy Adams optó por la sobriedad de un vestido azul noche de mangas globo, corte a la cintura y escote V abotonado.

Yalitza Aparicio, nominada a Mejor Actriz por Roma. Foto AFP Diego Luna. Foto Reuters Judy Greer. Foto Reuters Milo Ventimiglia. Foto Reuters Rhea Seehorn. Foto Reuters Ricky Martin. Foto AFP Willem Dafoe. Foto Reuters Yalitza Aparicio. Foto AFP Alfonso Cuarón. Foto AFP Antonio Banderas. Foto AFP Charlize Theron. Foto AFP Dina Shihabi. Foto Reuters Glen Close. Foto AFP

Pudimos apreciar incluso algunos hombres sin corbata, y muy pocos con smoking como Diego Luna y Ricky Martin. Y no faltó quienes rompieron el protocolo apostando por el diseño alternativo como el creativo millennial TimotheChalamet, quien portó un traje con estampado de pinceladas como extraído de un cuadro.

LakeithStanfield ,Spike Lee y Bo Burnham también destacaron por lo alternativo de su vestimenta para destacar como los más propositivos.





Roma de Alfonso Cuarón fue la más premiada en los Critics' Choice Awards, con cuatro galardones. Foto AFP Glen Close fue premiada como Mejor Actriz por la película Yhe Wife. Foto Reuters Pero también Lady Gaga se llevó el mismo premio por la cinta A star is born. Foto Reuters Christian Bale se llevó dos premios, Mejor Actor y Mejor Actor en Comedia por Vice. Foto Reuters La británica Claire Foy recibió el premio especial SeeHer por sus papeles más destacados en 2018. Foto Reuters Mahershala Mahershala Ali ganó como Mejor Actor de Reparto por Green Book. Foto Reuters Crazy Rich Asians ganó a Mejor Película de Comedia. Foto Reuters Darren Criss, Mejor Actor de una mini serie o película para la TV por su papel en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Foto Reuters Elsie Fisher ganó Mejor Actriz joven por la cinta de comedia y drama Eighth Grade. Foto Reuters Regina King ganó Mejor Actriz de Reparto por su participación en a cinta If Beale Street Could Talk. Foto Reuters Sandra Oh, Mejor Actriz en serie de drama por su participación en Killing Eve. Foto Reuters