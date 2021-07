The Crown y The Mandalorian arrasan en premios Emmy: la lista final de nominados

The crown, la serie de Netflix que habla sobre la realeza británica, y The Mandalorian, de Disney, que recrea el universo de Star Wars, se posicionaron al frente de la carrera de los premios Emmy para este año con 24 nominaciones cada una.

De acuerdo con la agencia AFP, los dos programas dominaron la categoría de drama. Por su parte, la producción de Disney, WandaVision, se puso al frente de la lista de las nominaciones a mejor miniserie.

A estas producciones le siguen The Handmai’s Tale, con 21 nominaciones y Ted Lasso con su primera temporada que acumuló 20 nominaciones.

Será el próximo 19 de septiembre, durante la 73 edición de los premios Emmy, cuando se anuncien los ganadores en una gala realizada en Los Ángeles, que por motivos de la pandemia, tendrá una audiencia limitada.

Es preciso recordar que el año pasado, el evento se transmitió desde el teatro vacío y los ganadores recibieron sus premios desde sus hogares.

The Crown va por el trofeo

“The Cown” se disputará el trofeo con The Mandalorian, The Handmais Tale y Briggerton, de Netflix.

No obstante la serie real también podría ganar un galardón gracias a sus actores principales como Emma Corrin, en su interpretación a la princesa Diana; Josh O’Connor, que interpreta al príncipe Carlos; o bien, Olivia Colman, como la reina Isabel II.

Mejor miniserie en premios Emmy

WandaVision y Mare of Easttown se debaten el Emmy a la mejor miniserie, en una categoría en el que también se encuentran The Queen's Gambit, I May Destroy Youy y The Underground Railroad, según detalló la Academia de la Televisión en Estados Unidos.

Comedias nominadas a los Emmy

Las producciones nominadas a la menor comedia, según detalló los premios Emmy fueron Black-ish, Emily in Paris, Cobra Kai, Hacks, The Kominsky Method, The Flight Attendant, Ted Lasso y Pen15.

Latinoamérica resalta en premios Emmy

El talento latinoamericano se hizo presente durante las nominaciones, pues la actriz Rosie Pérez, de origen puertoriqueño, fue nominada en la categoría de mejor actriz secundaria por la comedia The Flight Attendant.

Por ello, Pérez competirá junto a Aidy Bryant, Kate McKinnon y Cecily Strong, de Saturday Night Live; Hannah Einbinder, de Hacks; y Juno Temple y Hannah Waddingham; de Ted Lasso.

Nominaciones premios Emmy

Series con más nominaciones

The Crown, con 24

The Mandalorian, con 24

WandaVision, con 23

The Handmaid's Tale, con 21

Saturday Night Live, con 21

Ted Lasso, con 20

Mejor serie dramática

The Boys (Prime Video)

The Crown (Netflix)

Bridgerton (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

This is Us (NBC)

The Mandalorian (Disney+)

Lovecraft Country (HBO)

Pose (FX Networks)

Mejor comedia

Emily in Paris (Netflix)

Black-ish (ABC)

Hacks (HBO Max)

Cobra Kai (Netflix)

The Flight Attendant (HBO Max)

PEN15 (Hulu)

The Kominsky Method (Netflix)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actor dramático

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Sterling K. Brown, This is Us

Rege-Jean Page, Bridgerton

Josh O'Connor, The Crown

Matthew Rhys, Perry Mason

Billy Porter, Pose

Mejor actriz dramática

Uzo Aduba, In Treatment

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Olivia Colman, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Emma Corrin, The Crown

Mj Rodriguez, Pose





Mejor actor de comedia

William H. Macy, Shameless

Anthony Anderson, black-ish

Kenan Thompson, Kenan

Michael Douglas, The Kominsky Method

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor actriz de comedia

Aidy Bryant, Shrill

Allison Janney, Mom

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Jean Smart, Hacks

Tracee Ellis Ross, black-ish

Mejor miniserie

I May Destroy You (HBO)

WandaVision (Disney+)

Mare of Easttown (HBO)

The Underground Railroad (Prime Video)

The Queen's Gambit (Netflix)





Mejor película para televisión

"Dolly Parton's Christmas On The Square" (Netflix)

"Uncle Frank" (Prime Video)

"Oslo" (HBO)

"Sylvie's Love" (Prime Video)

"Robin Roberts Presents: Mahalia" (Lifetime)

