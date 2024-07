Premios Emmy 2024: ¿dónde ver las series con más nominaciones?

Los nominados en la edición número 76 de los Premios Emmy, que reconocen a las mejores producciones de televisión en Estados Unidos, fueron revelados esta semana.

Las series más nombradas fueron “Shōgun” con 25 nominaciones, “The Bear” con 23, seguidas de “Only Murders in the Building” con 21 y en cuarto lugar “True Detective: Night Country”, que de la mano de la mexicana Issa López obtuvo 19 nominaciones.

A continuación te indicamos en cuáles de las diferentes opciones de streaming puedes ver las series nominadas.

Shōgun

Mejor Serie de Drama, Mejor Actor (Hiroyuki Sanada), Actriz (Anna Sawai), Actor de Reparto (Tadanobu Asano), Dirección y Guion en una Serie de Drama, son algunas de las categorías principales en las que Shogun ha hecho presencia. Ambientada en Japón durante el año 1600, la serie de época cuenta la historia de Yoshii Toranaga, desarrollada entre el drama, la guerra y tomando elementos históricos del país asiático.

¿Dónde ver? Disney+

The Bear

La historia multipremiada en la pasada edición de los Emmy volvió a llamar la atención en diversas categorías. Carmy Berzatto es el protagonista de “The Bear”, un chef de alta cocina que regresa a Chicago para hacerse cargo de una tienda de sándwiches, un lugar en el que se enfrenta a una realidad a la que no está acostumbrado.

Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor en una Serie de Comedia (Jeremy Allen White) son sólo dos de las más de dos decenas de nominaciones que recibió.

¿Dónde ver? Disney+

Only Murders in the Building

Otra serie que llegará a la premiación con su tercera temporada como su último lanzamiento es la protagonizada por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short, donde interpretan a “Charles”, “Mabel Mora” y “Oliver”, respectivamente.

“Only Murders in the Building” competirá, entre otras categorías, por la Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en una Serie de Comedia (Steve Martin) y Mejor Actor en una Serie de Comedia (Martin Short).

¿Dónde ver? Disney+

True Detective: Night Country

Con un pasado en el que habían aparecido Woody Harrelson y Matthew McConaughey, “True Detective” se renovó este año con su nueva etapa llamada “Night Country”, en la que contó con la mexicana Issa López como directora, escritora y showrunner, además de Jodie Foster como protagonista.

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV, Mejor Actriz en una Serie Limitada para Foster y Mejor Dirección y Guion para López, son categorías donde buscará hacerse del galardón.

¿Dónde ver? Max

¿Dónde ver más series nominadas?