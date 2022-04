Premios Grammy 2022: así se vive la fiesta de la música desde Las Vegas

¿Quiénes son los nominados?

Te compartimos quiénes integran la lista de los nominados en las cuatro principales categorías:

Álbum del Año

We Are — Jon Batiste

Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Back Of My Mind — H.E.R.

Montero — Lil Nas X

Sour — Olivia Rodrigo

Evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

Grabación del Año

I Still Have Faith In You — ABBA

Freedom — Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You — Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time — Brandi Carlile

Kiss Me More — Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever — Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

Drivers license — Olivia Rodrigo

Leave The Door Open — Silk Sonic

Canción del Año

Bad Habits (Ed Sheeran)

A Beautiful Noise (Alicia Keys y Brandi Carlile)

Drivers license (Olivia Rodrigo)

Fight For You (H.E.R.)

Happier Than Ever (Billie Eilish)

Kiss Me More (Doja Cat con colaboración de SZA)

Leave The Door Open (Silk Sonic)

Montero (Call Me By Your Name) (Lil Nas X)

Peaches (Justin Bieber con colaboración de Daniel Caesar y Giveon)

Right On Time (Brandi Carlile)

Mejor nuevo artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie