Premios Grammy 2023: todo lo que tienes que saber de la famosa ceremonia

De nuevo cuenta los premios Grammy se harán presentes y ahora llegan para su edición número 65, donde la Academia de la Grabación de Estados Unidos premiará a lo mejor de la música.

El famoso evento contará con varias actuaciones y nuevos presentadores que hoy te daremos a conocer, además te podrás conocer cuándo, a qué hora y dónde podrás ver la transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

Presentadores del Grammy 2023

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, así como la cantante Cardi B y la actriz Viola Davis formarán parte del elenco de presentadores de la 65ª edición de los Grammy.

El cómico James Corden, el compositor Billy Cristal, el actor Dwayne Johson y las artistas Olivia Rodrigo (ganadora de tres Grammy) y Shania Twain (cinco Grammy) también se subirán al escenario para dar paso a alguna de las categorías de una gala que se celebrará el próximo domingo.

El maestro de ceremonias vuelve a ser el reconocido cómico Trevor Noah, quien ejercerá esta función por tercer año consecutivo.

The 65th #GRAMMYs are almost here! 🎶



We are ONE WEEK away from seeing all of your favorite artists together in one room to celebrate the one thing that ties them all together: music. ✨



Who do you hope to see take home a GRAMMY on Feb. 5th? pic.twitter.com/8DHGIetVQo — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 29, 2023

¿Qué artistas actuarán en los Grammy?

El evento contará con las actuaciones en directo de Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith, Harry Styles y Bad Bunny.

Este último está nominado en el apartado de mejor álbum del año por el exitoso "Un Verano Sin Ti" y podría suponer una de las grandes sorpresas de la noche.

Se trata de la primera vez en la carrera del icono puertorriqueño que recibe una mención para una de las categorías principales de los Grammy estadounidenses.

Además, opta a mejor álbum de pop solista por el mismo disco y a mejor interpretación pop solista con la canción "Moscow Mule".

Aunque la favorita de esta edición es Beyoncé, quien buscará agrandar aún más su legado musical con el trabajo discográfico "Renaissance", que le valió nueve nominaciones y podría encumbrarla como la intérprete con más gramófonos de la historia.

¿Cuándo y a qué hora será la edición 65 de los Grammy?

Los premios Grammy se llevarán a cabo el próximo 5 de febrero, a partir de las 19:00 horas.

Como es costumbre, previo a la gala podrás ver a tus artistas favoritos desfilar con sus mejores atuendos en su famosa alfombra roja.

En México la ceremonia se transmitirá por la cadena de televisión TNT, pero si cuentas con HBO Max, la plataforma de streaming anunció que también podrás verla en su canal.

El recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles, conocido por ser la casa de Los Angeles Lakers, acogerá el evento después de que la celebración se trasladara a Las Vegas de forma excepcional el año pasado

Con información de EFE