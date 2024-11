Premios Grammy 2024: todos los nominados al máximo premio de la música en EU

Beyoncé es la cantante que lidera la lista de los nominados a la 67 edición de los premios Grammy con 11 menciones, que incluyen categorías reinas como álbum del año, grabación del año y canción del año.

Detrás de la intérprete de Single Ladies están: Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone con siete nominaciones, así lo anunció este viernes la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Pero atrás no se queda la otra reina de la música: Taylor Swift, quien con su nominación por su último álbum, The Tortured Poets Department, se convierte en la mujer que más veces ha sido propuesta por la Academia para alzarse con el premio en esta categoría.

La 67 edición de los Grammy se celebrará el próximo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

¿Quiénes son todos los nominados al Grammy 2024?

Álbum del año

Beyoncé - Cowboy Carter

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Billie Eilish - Hit me Hard and Soft

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

André 3000 - New Blue Sun

Charli XCX - Brat