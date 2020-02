Lo que debes saber de los premios Oscar 2020

El Dolby Theater volverá a acoger este domingo la gala de los Oscar, una cita llena de estrellas, de moda y de música en una edición en la que hay muchos datos curiosos, desde la ausencia de directoras candidatas a la presencia de un filme como Klaus, que ha echado fuera nada menos que a Frozen 2.

¿Dónde ver la premiación?

En México, podrás ver la gala a partir de las 17: 30 horas por Azteca 7 en televisión abierta.

Otras opciones son E! para disfrutar de la alfombra roja con Giuliana Rancic y Ryan Secrest, dos de los mayores expertos en alfombras rojas de la industria. La transmisión iniciará desde las 16:00 horas a través de los diferentes sistemas de cable.

Igualmente por TV de Cable, TNT transmitirá la premiación, aunque tendrá previos y entrevistas exclusivas desde las 17:30 horas.

Sin conductor

Por segundo año consecutivo la ceremonia de los Oscar no tendrá maestro de ceremonias, una fórmula que funcionó en 2019 por lo que la Academia de Hollywood ha decidido repetirla. Para compensar, la lista de estrellas que entregarán premios es inmensa: Penélope Cruz, Olivia Colman, Rami Malek, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Timothée Chalamet, Diane Keaton, Keanu Reeves...

Sin mujeres directoras

No hay mujeres entre los nominados a mejor dirección. Se echa en falta a Greta Gerwig, por su trabajo en Little Women o a Lulu Wang, por The Farewell. No debería sorprender esta ausencia en una categoría que únicamente una vez ha sido ganada por una mujer, Kathryn Bigelow, por En Tierra Hostil en 2009 y que cuenta con cinco mujeres nominadas en toda la historia de los premios.

Actores afroamericanos

Solo hay una intérprete de color entre los 20 nominados en las categorías de actuación. Es Cynthia Erivo, candidata al Oscar a mejor actriz por su trabajo en Harriet y favorita de la categoría. Si lo gana, se convertiría en la segunda actriz negra en conseguirlo, tras Halle Berry, vencedora en 2002 por Monster's Ball.

¿Y Frozen?

Una categoría que contiene a la vez una gran sorpresa y una gran ausencia es la de animación. Todo el mundo daba por supuesto que Frozen 2 lucharía por repetir el Oscar que se llevó en 2014. Pero en su lugar está una película que ha llamado mucho la atención desde Netflix, la española Klaus, un delicioso filme deudor de Disney, donde su director, Sergio Pablos, trabajó durante años.

Regresan los “grandes”

La 92 edición de los Oscar ha supuesto el regreso de nombres míticos del cine que llevaban años sin ver reconocidos sus trabajos. Es el caso de Al Pacino, nominado por su primera película con Martin Scorsese (The Irishman) y que no era candidato al Oscar desde que lo ganó, como secundario, en 1993, por Scent of a Woman.

Anthony Hopkins estaba ausente desde 1998; Tom Hanks desde 2001 -cuando con Cast Away perdió sorpresivamente frente al Gladiator de Russel Crowe- y Renée Zellwegger, la gran favorita por su Judy, la última vez que optó a un premio fue en 2004 y se lo llevó, por Cold Mountain.

Música

Además de cine, la ceremonia estará llena de música. Entre los artistas ya anunciados, Billie Eilish, que cantará el tema central del nuevo filme de James Bond, No Time to die; Elton John, que interpretará la canción por la que está nominado, I'm Gonna Love me Again, de Rocketman, o Cynthia Erivo con su Stand up.

Pocos votan

Un dato curioso de los Oscar: para unos premios que se consideran los más importantes del mundo en lo que a cine se refiere, las personas con derecho a voto son ciertamente pocas, exactamente 8 mil 469, según los datos de la Academia de Hollywood.

Y más curiosidades: la ceremonia se retransmitirá en 225 países; se entregarán premios en 24 categorías y hay mil 104 medios de comunicación acreditados.





