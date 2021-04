Premios Oscar registran su peor audiencia en años

La audiencia televisiva de los premios Oscar en Estados Unidos cayó a un mínimo histórico de 9.85 millones de espectadores en la cadena ABC de Walt Disney Co.

La cifra representa un desplome del 58% respecto del año pasado, cuando 23.6 millones de personas sintonizaron los máximos galardones de la industria cinematográfica.

La caída de espectadores refleja una tendencia entre las galas de premios. Las audiencias de los Emmy de septiembre y de los Grammy de marzo también registraron los niveles más bajos de la historia. La audiencia de los Globos de Oro en febrero, en tanto, se hundió un 60% respecto del año anterior.

Con la esperanza de atraer a los espectadores sin dejar de cumplir las medidas de seguridad contra la pandemia, los productores de este año probaron algunas cosas nuevas.

Los premios se transmitieron por primera vez desde una histórica estación de tren del centro de Los Ángeles, en un ambiente más íntimo, únicamente con los nominados y sus invitados.

"Nomadland" ganó el Oscar a la Mejor Película, mientras su protagonista Frances McDormand recibió el premio a la Mejor Actriz, en una noche en la que varios artistas obtuvieron el galardón por primera vez y que marcó un regreso al glamour de Hollywood luego de largas restricciones por la pandemia.