Premios Oscar 2021: sigue cada momento de la gala inédita

Sergio Chamy narra su primer viaje en Instagram rumbo a los Oscar

Adolfo López | El Sol de México

Sergio Chamy, el protagonista del documental, El agente topo, abrió su cuenta de Instagram en donde se encuentra cronicando su primer viaje fuera de Chile, con rumbo a Los Ángeles para la entrega 93 del Premio de la Academia que se realiza esta noche.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida...y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, escribió en una de sus primeras publicaciones.

La nota completa ⬇️

​