Premios Oscar 2021 | Todo lo que tienes que saber de la gala inédita

"Ya no estoy aquí" queda fuera de los Premios Oscar como mejor película internacional

EFE

La cinta mexicana "Ya no estoy aquí", la guatemalteca "La llorona" y la chilena "El agente topo" no pasaron hoy el corte y se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció la Academia de Hollywood.

Las nominadas en esta categoría de la gran gala del cine son "Another Round" (Dinamarca), "Better Days" (Hong Kong), "Collective" (Rumanía), "The Man Who Sold His Skin" (Túnez) y "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia-Herzegovina).

El chasco para las tres películas latinas que habían sido seleccionadas entre las 15 semifinalistas a la mejor película internacional fue compensado, en parte, por la nominación al Óscar a mejor documental de "El agente topo".

La película de Maite Alberdi se verá las caras en ese apartado frente a "Collective", "Crip Camp", "My Octopus Teacher" y "Time".

