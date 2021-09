Premios Tony olvidan la pandemia y vuelven este domingo

Los Premios Tony regresarán para celebrar lo mejor del teatro luego de cancelar su edición 2020 por la pandemia de Covid-19.

La ceremonia, que será transmitida hoy a las 18:00 horas por Film & Arts, tiene como protagonista a Jagged little pill, musical ganador del Grammy basado en el tercer álbum de estudio de Alanis Morissette. La obra cuenta con 15 nominaciones, entre ellas las de Mejor musical, donde compite con Moulin Rouge! The musical y Tina: The Tina Turner musical, que tienen 14 y 12 nominaciones respectivamente.





La categoría de Mejor obra este año la componen los montajes Grand horizons de Bess Wohl; The inheritance, inspirada en la novela Howards end, de E. M. Forster y realizada por Matthew Lopez; Sea wall / A life realizada por Simon Stephens y Nick Payne, así como Slave play de Jeremy O. Harris y The sound inside montada por Adam Rapp.

El premio a la trayectoria este año será para la coreografa y directora teatral argentina Graciela Daniele, quien cuenta con más de 53 años de carrera artística. El reconocimiento a la filantropía, Isabelle Stevenson Award, le será otorgado a la actriz y comediante Julie Halston. Mientras que el premio especial será para David Byrne por el concierto dirigido y producido por Spike Lee que estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2020.

Para esta edición que se realizará en el teatro Winter Garden de Broadway, la presentadora será la ganadora de seis premios Tony, Audra McDonald. Mientras que el actor y cantante Leslie Odom Jr. se encontrará tras bambalinas.