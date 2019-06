Preparan precuela de Los Juegos del Hambre

La autora de la trilogía"Los Juegos del Hambre", Suzanne Collins, anunció que escribe una nueva novela, ambientando la trama décadas antes de los hechos del primer libro y que también servirá para una nueva película.

La precuela se desarrollará justo 10 años después de la rebelión de los 13 distritos contra el Capitolio y abundará más en el conocido periodo de "los días oscuros".

El libro se publicará el 19 de mayo del 2020 y la película se trabajará en los estudios de Lionsgate, quien anunció que ha estado en conversaciones con Collins durante el proceso de escribir el nuevo libro.

Según Collins, en esta nueva novela, pretenden explorar el "quiénes somos y lo que el hombre percibe como algo necesario para sobrevivir en una época en la que Panem está luchando por recuperarse, en plena reconstrucción”.