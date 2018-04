Presentan el nuevo elenco de Veselina

Más rebelde que nunca será el arranque de la nueva temporada de Vaselina, que volverá a los escenarios con un elenco completamente renovado.



En días recientes se presentó al elenco de la puesta en escena de la nueva versión del musical, en donde será Sol Madrigal y Carlos Fonseca, quienes encarnarán a los enamorados Sandy y Danny.



Fonseca, quien participó en el Musical, Billy Elliot, aseguró sentirse agradecido de que la vida lo esté llevando por el camino de los musicales que le sumen retos a su carrera como actor.



-“Creo que cuando me dijeron Vaselina pensé que sería fácil y no, no es nada fácil. Bailar requiere mucha exigencia y en cuestión vocal también estoy aprendiendo mucho. Yo me consideraba solamente un actor, pero a partir de un par de musicales resulta que también canto” comentó divertido el protagonista de la puesta dirigida por Rafael Maza.

Maza aseguró que para la nueva versión de Vaselina decidieron recuperar la esencia de la puesta original de 1973, que fue dirigida por Julissa y que se mantuvo vigente por más de 40 años.



Fue el director quien aseguró que desde el montaje protagonizado por Los timbiriches no había sido renovada la obra, por lo que en esta temporada se implementarán coreografías y vestuario nuevo, como también ensambles musicales completamente en vivo.



“Tuvimos que limpiarla y regresar a la original. Esta nueva versión busca la el acercamiento más contemporáneo, sin tanta farsa como se hacía antes. La estamos haciendo mucho más real y creo que eso es algo que al público le gusta ver en el escenario, algo con lo que se identifique”, explicó.



Para Madrigal, la actriz que interpreta el personaje de la inocente Sandy, es una gran responsabilidad que su primer protagónico sea un personaje con un reto vocal tan significativo, pues a su parecer han sido grandes intérpretes quienes han dado vida a dicho personaje.



Para ella lo más interesante de esta puesta es que “siempre vuelve y es un éxito. Porque son temas que a todos nos tocan. Nos sentimos identificados”, comentó y añadió que será los jóvenes de hoy en día quienes van poder ver lo que están viviendo peor en los años 60.



Además de Sol Madrigal y Carlos Fonseca, elenco está integrado por más de 20 actores en escena, entre los que se destacan María Elisa Gallegos, Moisés Araiza, Jimena Cornejo, Jerrey Velázquez, Ivonne Garza, Pepe Navarrete, Sofía Montaño, Jacobo Flores, entre otros.



Vaselina se estrenará el 23 de mayo próximo en teatro San Rafael.