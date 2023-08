Presentan la obra Finlandia por primera vez en México

Finlandia del dramaturgo francés Pascal Rambert, llegará por primera vez a México. Arrancará temporada el 23 de agosto en el Teatro Milán, con la dirección de Rodrigo Nava y las actuaciones de Bárbara López y Luis Arrieta.

Escrita por uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo, este drama muestra la cotidianidad en el matrimonio de una pareja que se hospeda en un cuarto de hotel de la ciudad de Helsinki. En su encuentro, ambos discuten de manera crítica sobre cuál será su futuro, además de tener que seguir relacionándose debido a tener una hija.

En conferencia, el director comentó cuál fue el mayor desafío de adaptar una obra que ya ha sido presentada en otros países. “Este texto venía en español de España, Pascal es francés y lo escribió para Madrid. El primer reto fue ese, podríamos pensar que es fácil adaptar de español a español, pero fue complicado el tema de la diferencia de lenguaje, es mucha. Algo que es importante y que siempre me gusta del teatro es que busquemos en qué partes de la adaptación podemos hacer que el texto sea para México. El reto fue que se sintiera como un texto que la gente que la va a ver aquí se pueda identificar, desde el tema de las expresiones y demás”, detalló.

“El tema del amor es universal. Este texto puede suceder en cualquier parte del mundo o cualquier nacionalidad y puede mantenerse en un hotel de Finlandia o en cualquier parte. El conflicto fue más en la forma del texto, lo logramos hacer de una manera muy buena y sobre todo es un trabajo en equipo”, agregó.

Rodrigo Nava también destacó la labor que tuvo en conjunto con los protagonistas a la hora de hacer la adaptación. “No se cierra hasta que estás trabajando con los actores seleccionados para el proyecto. Es algo que me gusta mantener. En Finlandia tuvimos la oportunidad de trabajarlo y al final hay cosas que los tres estamos dejando. Una vez un autor me dijo ‘esto que estás adquiriendo ya no es mío, ya también es tuyo, es tu interpretación’. Finlandia es de nosotros también”.

Luis Arrieta comentó que personalmente la obra significa mucho por permitirle regresar al teatro después de varios años. “Para mí es fundamental regresar a este intercambio único entre el actor y el espectador. Es una obra que explora el amor que al final Pascal introduce en estos dos personajes, que tiene cosas muy específicas pero que a la vez son universales. Vamos a ver a dos personajes que se van a atrever a decirse lo que están pensando o sintiendo”, comentó.

Por su parte, la protagonista Bárbara López dijo que la confianza que tuvo con Rodrigo Nava fue importante en la preparación. “Nos ha sorprendido mucho porque es una exploración del amor, que es un tema que se puede ver de todos los ángulos. El trabajo que hemos hecho puede fluir cuando hay confianza entre el actor y el director. Desde allí nace la magia. Todavía no hemos llegado al final de esta obra”, dijo.

Las funciones de Finlandia serán todos los lunes del 23 de agosto al 23 de octubre a las 20:45 horas en el Teatro Milán.