Preventa de Avengers: Endgame colapsa páginas de cines

La euforia de miles de fans de Avengers: Endgame provocó que las páginas de cines mexicanos que ofrecieron la preventa de los boletos colapsaran desde las primeras horas de este martes.

Usuarios en redes sociales reportaron que la demanda provocó la caída en los servidores y aplicaciones.

Entradas para la premier de #AvengersEndGame descripción gráfica pic.twitter.com/WgbuxrfYeV — Eli Wan Kenobi (@MartinezJoseEli) 2 de abril de 2019 - Por favor, página de Cinépolis, véndeme boletos para Avengers Endgame...

- pic.twitter.com/phG3TIpq7v — Juan Pablo Panduro (@juanpa_panduro) 2 de abril de 2019 @Cinemex No pude comprar los boletos pero sí me los cobraron, ¿qué procede? pic.twitter.com/RibGV2kSqC — Erasmo de Rotterdam (Press) (@VonRotterdam) 2 de abril de 2019 @Cinepolis ya déjame comprar mis boletos, llevo así desde las 7am 😩😩 pic.twitter.com/88OTpYT7sI — Alicia Pérez (@ali_perez08) 2 de abril de 2019 Tío @Cinemex, ya déjame comprar mis boletos para #AvengersEndgame po favo 😥😥 pic.twitter.com/dv2ILasbp5 — Olivia Vázquez-Herrera (@Olivia_VazHerr) 2 de abril de 2019

Desde la madrugada inició la preventa de boletos para la premier de la última película de la saga.

¡¡¡PAREN TODO!!! 😎



Habemus preventa de #Avengers #Endgame > https://t.co/N71KY62aKI pic.twitter.com/PuTRHYAtxq — Cinemex (@Cinemex) 2 de abril de 2019 ⚠¡Solo para coleccionistas! ⚠ TÚ que eres un verdadero fan de #AvengersEndGame, tenemos el Coleccionador Edición Limitada con 12 llaveros increíbles ¡Si eres Socio Club Cinépolis, podrás conseguirlos en exclusiva del 1º al 3 de abril! Adquiérelos aquí: https://t.co/K2fBV1Z7ir pic.twitter.com/8zTQKVzhSx — Cinépolis (@Cinepolis) 2 de abril de 2019

Pero lo usuarios también se quejaron debido a que las entradas se agotaron a los pocos minutos y compartieron memes sobre el tema.

Desde las 12 intento comprar boletos para #AvengersEndgame y en @Cinemex ya no hay, su aplicación me decía que esperara y toma que cuando regresa los boletos estaban agotados.@Cinepolis ni que decir, su página y aplicación no cargan, ni en función de domingo te deja comprar. — Armando Carranza (@Armando_Carrnza) 2 de abril de 2019

Unas horas después del inicio de la preventa, Marvel compartió un adelanto que muestra el inicio de la pelea entre los héroes y Thanos, quien asesinó a sus amigos en la película pasada.