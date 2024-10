¿Pudiste comprar boletos para Oasis? Fans acusan fallas en la página y altos costos

Este jueves a las 10:00 am inició la preventa de boletos para los conciertos en México que ofrecerá la banda británica Oasis a 15 años del distanciamiento entre Liam Gallagher y su hermano Noel.

Pocos minutos después de que se habilitara la preventa, las y los fans empezaron a denunciar desde altos costos hasta fallas en la página de TicketMaster.

Algunos usuarios acusaron que el portal de la boletera les canceló el proceso de compra debido a "movimientos inusuales" en el navegador.

Por otra parte, hubo personas que resaltaron el costo de las entradas, las cuales superan los 10 mil pesos cuando eliges los VIP y arriba de mil en los más económicos.

¿Cuál es el costo de los boletos para Oasis?

Luego de que las y los fans que sí obtuvieron código para el registro de la preventa comenzaran a realizar sus compras, se pudo conocer el costo para los conciertos que se tiene previstos para 2025.

General A $3.477 ($10.743 con VIP)

General B $3.477

Zona GNP $5.490 ($14.769 con VIP)

Verde B $4.270

Naranja B $3.416

Verde C $2.196

Naranja C $1.377

Te mamaste con los precios tío @ocesa_rock @ocesa_total @Ticketmaster_Me para #Oasis



Si no se te venden los boletos, no más no vayan a cancelar por favor. Es una exageración el precio y ya lo ví en la fila virtual. No muchas personas están dispuestas a pagar ese costo. pic.twitter.com/nxOQSySRcX — EduardoTorres (@ledeuxmachinaII) October 3, 2024

Hace unos días la banda británica Oasis confirmó su concierto en México, llenando de esperanza a los miles de fan mexicanos que buscan tener la oportunidad de poder ver sobre el escenario a los hermanos Gallagher, después de 15 años de estar separados.

Y esta situación como la explicas @Ticketmaster_Me ??? Ya estaba comprando los boletos y me sacas a formar otra vez? @Profeco @oasis pic.twitter.com/QYruZpJjto — Ernestote (@mayanpride117) October 3, 2024

Tras una corta espera, se dio a conocer la primer fecha del "Oasis Live' 25" en tierras aztecas y otras ciudades de Norteamérica, las cuales inmediatamente registraron una ola descomunal de fans tratando de concluir el registro para poder conseguir un boleto para el concierto.

Sin embargo, ante la alta demanda, Oasis confirmó esta tarde una segunda fecha para México, el Oasis Live' 25 se presentará el 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Las mismas fallas que denunciaron los fans en México son las que acusaron los fans británicos en el mes de agosto, que hicieron sus quejas en redes sociales por als horas de espera en la fila virtual y los costos con la tarifa dinámica de TicketMaster.