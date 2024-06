Prince Royce cancela gira en México, ¿cómo pedir tu reembolso?

Prince Royce anunció a través de un comunicado que su gira de conciertos Llamada Perdida World Tour se canceló en México.

Según ZIGNIA LIVE, los shows del cantante no se llevarán a cabo debido a razones ajenas de logística y producción.

Prince Royce se presentaría en ciudades como Mérida, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Tijuana.

¿Cómo pedir tu reembolso del concierto de Prince Royce?

Sí estabas contando los días para disfrutar de “Si te preguntan”, lamentablemente no hay una nueva fecha para reponer las presentaciones, en cambio, se realizará el reembolso para todas las personas que adquirieron los boletos.

Los fans que adquirieron boletos vía web recibirán un correo electrónico con detalles de cuándo recibirán el reembolso.

Para quienes adquirieron sus boletos en taquillas u outlets, tendrán que seguir otro procedimiento:

A partir del 14 de junio 2024, deberás enviar un correo electrónico a reembolsos@superboletos.com

En el asunto del mail colocar “REEMBOLSO PRINCE ROYCE”, tu ciudad y el año.

En el caso de boletos físicos, debes agregar una imagen de tu identificación oficial (INE o Pasaporte) y la imagen legible y completa de los boletos

Si tus boletos son digitales:

Necesitas la identificación oficial (INE o Pasaporte)

Capturas de los códigos QR (Solo boleto digital)

Correo de confirmación de compra en formato PDF

Es importante que consideres que el tiempo de respuesta es de 4 a 7 días hábiles. Además, los únicos cargos que te serán reembolsados son el importe de los boletos, el cargo por boleto seguro, si lo adquiriste, y el cargo de estacionamiento si lo añadiste a tu compra.

Fans de Prince Royse lamentan la cancelación de la gira en México

Los fans de Prince Royce le hicieron saber al cantante lo decepcionados que se encuentran por la cancelación de la gira.

"Muchas personas hicimos muchos esfuerzos y todo eso se vino abajo. Te amo y te admiro pero realmente me siento muy triste,decepcionada y enojada por dicha situación", comentó una usuario de Instagram.

Mientras que otros le reclamaron al intérprete por no tomar en cuenta el apoyo que le han dado en México.

"No es justo que hayas cancelado, he esperado 14 años este concierto, he estado contigo desde que debutaste"; "Dos veces has cancelado concierto en Tijuana, yo no se si sea culpa tuya o de plano los que tienes trabajando contigo no sirven para nada", fueron algunos reclamos de los fanáticos de Prince Royce.









