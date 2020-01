Productores teatrales logran que condonen impuesto a artes escénicas

Tras varios meses de discusión entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de México con miembros de la comunidad artística, el gremio de productores teatrales logró que se condone el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos (ISEP).

Jimena Saltiel, presidenta del Colegio de Productores de Teatro, explicó tras una reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, que se llegó a un acuerdo para exentar el pago de los años fiscales, 2017, 2018 y 2019.

“Del 17 al 19 no hubo una regulación porque veníamos de un error de la administración pasada –ya que la condonación del impuesto no fue ratificada–. Se está partiendo de no hacer retroactivo el cobro, sino mas bien analizar la condonación para esos tres años a nivel general, pero es necesario revisar caso por caso”.

Suárez del Real explicó que se recibieron 146 expedientes –entre productores y recintos teatrales– que solicitan esta exención y que fueron armados entre el 31 de diciembre y el 2 de enero. “Cada uno trae su constancia de acreditación de actividad cultural después de que desde la secretaría hicimos la revisión de todo aquello que se puede considerar como tal”.

Saltiel destacó que después de este logro “la gran guerra” será lograr que las artes escénicas no figuren dentro de los espectáculos públicos a los que se les aplica el ISEP, como es la Fórmula 1. La siguiente semana, tendrán otra reunión para definir qué sucederá con el año fiscal 2020.

El ISEP representa el 8 por ciento de la taquilla de los espectáculos públicos, un rubro en el que está considerado el teatro