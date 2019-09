Projota y Mario Bautista eligen la CDMX para su nuevo videoclip Qué pasa

Tras haber incursionado en Brasil con el máximo exponente de la música electrónica Alok, hoy el cantante de música urbana Mario Bautista, es quien recibe al país sudamericano al llevar a cabo una colaboración con el rapero, compositor y cantante brasileño Projota.

El contacto se dio a través de redes sociales, y tras escuchar el trabajo del brasileño, Bautista no dudo en aceptar. "Me mandó un mensaje por Instagram, le tiré de regreso y me dijo 'estamos trabajando en una canción que se llama Qué pasa y queremos que estés en ella', me la mando, la escuche y le dije 'papi me encanta, me monto', y le escribí un verso, se la mandé y me dijo vamos a darle, me metí al estudio y se lo mandé", aseguró el cantante a los medios tras finalizar el rodaje del video musical.

La canción fue grabada en Madrid, España por Orishas, con quienes también comparten créditos, y Projota, mientras que Bautista grabó por su parte en la Ciudad de México.

Sin embargo el video musical tiene cede en el país y aún no cuenta con una fecha exacta de estreno aunque adelantaron que la canción verá la luz en octubre.

"Queremos mostrar lo bello que es el país, estamos felices de compartir un pedazo de aquí, para representar a México orgullosamente como lo estamos haciendo", aseguró el Mario.

Por su parte Projota expresó sentirse emocionado al ser su primer acercamiento al país, y comentó que tiene interés de expandir su trabajo aquí en un futuro.

"Mi carrera es como un bebecito que quiere crecer, esta es la primera vez que estoy en México, pero él es mi puerta abierta aquí, este hombre está loco", mencionó el cantante tras hacer un gran esfuerzo para hablar en español.

Gossip Regresa la nostalgia de la década del 2000 en obra de teatro

Mario Bautista es uno de los exponentes mexicanos más reconocidos de la escena musical urbana que se gesta a nivel internacional actualmente. Sus colaboraciones han sido al lado de artistas tanto nacionales como internacionales y ha intentado generar en el país una conciencia de apoyo entre los artistas mexicanos.

"Mi manera de expresar es compartiendo mi amor y mi pasión a través de la música y poniendo el nombre de México en alto en el movimiento latino, ahorita estoy agradecido por el recibimiento que la gente le da a mi música y creo que cada quien es libre de hacer lo que guste", expresó el cantante.