Promueven valores como amor, respeto y tolerancia con musical de Jamie

Los tacones rojos de Jamie no fueron los únicos que brillaron este martes en el teatro Manolo Fábregas. Nelson Carreras, junto a un equipo de más de 29 actores, bailarines y cantantes se lucieron durante el estreno del musical Todo el Mundo Habla de Jamie, que se ofreció a invitados especiales, amigos, familiares y el propio Jamie Campbell, drag queen en el que está inspirada la historia.

Una ovación de pie fue lo que el elenco recibió al finalizar el montaje, quienes estuvieron acompañados de los padrinos de estreno Lolita Cortés, Horacio Villalobos y el guionista inglés Tom MacRae.

“Traer este show, en esta ciudad, en este contexto es mágico para mí. Si hubiera sabido en estos años que un día estaría parado en este bello escenario hubiera aprendido un poquito de español”, afirmó MacRae luego de agradecer al público.

La obra aborda la historia de Jamie New, un joven de 16 años que uno de sus sueños es ser una drag queen, sin embargo, esto será un camino muy difícil para él sobre todo por el rechazo que sufre por parte de la sociedad, un integrante de su familia, así como el bullying que recibe día a día en la escuela.

Una de las mayores fortalezas de la vida de Jamie fue su madre; fue ella quien le regaló sus primeras zapatillas rojas y quien lo motivó a luchar por sus sueños.

La trama habla sobre la identidad, resiliencia y respeto, sobre encontrarse a sí mismo por encima de los prejuicios sociales.

“Yo me dediqué a sanar muchas cosas que tenía hace un rato; esta obra me hizo dar cuenta sobre algunos aspectos de mi vida que necesitaba, por ejemplo pedir perdón. Lo que entendí de esta obra y me recomiendo a mí mismo es que no tengo que pedir permiso para ser yo, siempre hice lo que quise sin preguntarle a nadie: ‘¿será que está bien?’.

“Yo sé que estoy bien y soy alguien bueno, no soy malo sólo por ser parte de la comunidad”, afirmó Nelson en entrevista, previo a la función.

Rogelio Suárez funge como el “hada madrina” de Jamie; él es Hugo en la historia y Loco Chan Elle en su personaje drag.

“Yo ya soy una drag queen retirada, a Jamie lo guió y le voy dando armas y lo que tiene que hacer. Me emociona mucho hacer este personaje porque es algo que me pasa en la vida real, hay quienes me preguntan en redes sociales sobre cómo me maquillo y si los puedo ayudar a maquillarse, me siento ese Hugo en la vida real”, comentó Suárez en entrevista y quien alternará con funciones de Mentidrags.

El histrión aseguró que aún falta mucho para erradicar la violencia que vive la comunidad, sin embargo este tipo de obras e historias pueden identificar a todos los seres humanos.

El artista inglés Jamie Campbell estuvo presente en el estreno; en todo momento lució feliz, incluso sonrió y carcajeó con algunos de los chistes que se presentaron. Estuvo acompañado de su mamá Margaret.

En entrevista aseguró que esta obra motiva a que los jóvenes luchen por sus sueños, defiendan sus derechos y, en general, promueve la tolerancia y el respeto hacia la comunidad; enaltece también el trabajo de las drag queens, indicó.

Jamie contó su verdad a través del documental Jamie: Drag Queen at 16; éste fue visto por el director teatral Jonathan Butterell y lo inspiró a crear un musical, mismo que se presentó por primera vez en 2017 en Londres.

El proyecto se ha presentado en Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Corea, Italia y ahora en México.

María Filippini, Flor Benítez, Luz Aldán conforman el elenco base. Joaquín Bondoni, quien también estuvo presente en el estreno, alternará funciones con Nelson.

La producción corrió a cargo de 33 producciones, mientras que la dirección es de Alejandro Villalobos.

El musical se presenta viernes a las 20:30 horas, sábados 16:30 y 20:00 horas y domingos 13:00 y 17:00 horas.