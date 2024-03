Protagonista de "Sabrina, la bruja adolescente" respalda a actores que acusaron a Nickelodeon

Desde que salió el primer capítulo de la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, diversos actores que fueron estrellas de Nickelodeon se han manifestado por las acusaciones de abusos hacia sus colegas, quienes trambién trabajaron en la cadena de televisión cuando eran menores de edad.

Tal fue el caso de Kenan Thompson, y ahora, Melissa Joan Hart, quien dio vida a "Sabrina, la bruja adolescente", y a Larissa en "Larissa lo explica todo", una de las series más icónicas de Nickelodeon.

La actriz de 47 años dijo a la revista People que aunque no ha visto la serie Quiet on Set y tuvo una buena experiencia dentro de los sets de Nickelodeon, cree completamente en los testimonios como el de Drake Bell, quien reveló que sufrió abuso cuando tenía 15 años.

"Nunca me han contado las historias de estas personas que están en el documental y debo decir que nunca he escuchado una historia de una estrella de Nickelodeon personalmente (...) nadie ha venido a hablarme sobre ninguna de estas situaciones, y eso no quiere decir nada sobre la historia de nadie. Confío absolutamente y les creo al 100 por ciento", dijo a la revista de espectáculos.

Melissa Joan Hart detalló, sin embargo, que sí tuvo que soportar largas jornadas de trabajo durante las grabaciones de Larissa lo explica todo, en las que era "casi como grabar el programa en vivo".

La actriz aseguró a la revista de espectáculos que aunque su madre no estuvo en todas las grabaciones siempre se sintió protegida con los integrantes del set, por lo que "no todos los huevos de la canasta de Nickelodeon están podridos".

"Hubo algunas personas que realmente me cuidaron. Para ser honesta, algunos de ellos siguen siendo mis mejores amigos. Entonces, desde los productores hasta, ya sabes, los chicos de sonido, todos cuidaron de mí y… éramos una familia maravillosa", dijo.

Recientemente, el actor Kenan Thompson de la serie Kenan y Kell, mostró su apoyo a todos los actores y actrices que sufrieron abusos y que contaron su historia. El actor que hoy tiene 45 años dijo: "realmente no era consciente de gran parte de ello, pero mi corazón está con cualquiera que haya sido víctima".