Proyección organizada por Gal Gadot sobre guerra en Gaza termina en enfrentamiento

Un grupo de manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron en el Teatro de Los Ángeles donde se proyectó una cinta, proporcionada por la actriz Gal Gadot, sobre el ataque perpetrado por el grupo Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre.

Desde que inició el conflicto entre el grupo islamista Hamas e Israel varias estrellas de Hollywood han tomado una postura, entre ellas la "Mujer Maravilla", quien no solo se pronunció a favor del lado judío, sino también, proporcionó el material para exhibir este controversial largometraje.

A la proyección organizada por Gadot, en el Museo de la Tolerancia de Los Ángeles, asistieron alrededor de 150 personas que pretendían ver el largometraje que deja “testimonio de la masacre del 7 de octubre”, según reportó TMZ.

Sin embargo, mientras se exhibía el largometraje manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes salieron agitando banderas y gritando consignas a favor del su lado, como “¡Palestina libre!”

Algunos video en redes sociales quedaron como registro de la situación en la que incluso se ve cómo los manifestantes se dan toda clase de golpes.

Ante este acontecimiento violento, agentes de la Policía de Los Ángeles tuvieron que intervenir y calmar a los manifestantes de ambos lados. Hasta ahora no hay reportes del número de detenciones o lesionados.

Anti-Israel protesters are physically attacking Jews attending a screening of the Oct. 7th Hamas Massacre organized by actress Gal Gadot at the Museum of Tolerance in Los Angeles. pic.twitter.com/gkyKI9suWX — Jesse Pinkman (@ictusconfirmed) November 9, 2023

El largometraje de 47 minutos, según testimonios a TMZ, contiene imágenes explícitas que filmaron las fuerzas israelíes cuando Hamas comenzó los ataques en su territorio. Su objetivo era mostrar “la verdad” de lo que ocurrió el 7 de octubre.