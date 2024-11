La canción +57 quería ser un éxito del reggaeton, pero terminó acusada de sexualizar a menores

Karol G junto con Feid, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd estrenaron la canción +57, la cual inmediatamente suscitó una polémica en redes sociales por presuntamente sexualizar a los menores de edad.

En la canción +57 un hombre narra la historia de una mujer que tiene novio, sin embargo apaga el celular para "no dejarse pillar", debido a que le gusta salir y negarlo y "comer callado".

Sin embargo, la parte más cuestionable de la canción son los versos "mamacita desde los fourteen. Entra a la disco y se siente el Ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti", debido a que diversos colectivos feministas colombianos aseguran que "esto, en una ciudad como Medellín, con un grave problema de explotación sexual".

Asimismo, en redes sociales como X, algunos usuarios aseguran que el verso incita a la pedofilia, por lo que invitan a denunciar la canción que es "una declaración directa a la violencia de género".

Hay que denunciar y tumbar esa canción.



¡Así de simple lo pueden hacer!



Hay que denunciar +57 por incitar la pedofilia, nuestros niños y niñas no se tocan.



Decir que una niña de 14 años es una mamasita es una declaración directa a la violencia de género. pic.twitter.com/mjLq0SOsNZ — Mc-Petrosky (@MC_BG_) November 9, 2024

El debate también se concentró en TikTok, donde acusaron de que la canción normaliza la sexualidad a temprana edad.

¿Qué ha dicho Karol G de la polémica con +57?

Hasta el momento, Karol G es la única de las cantantes que ha abordado la polémica. En sus palabras, "desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender", escribió en una historia compartida en su cuenta Instagram.

Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado (...) me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender.Karol G.

La colombiana aseguró que "como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieres y personas que difiere de lo que hacemos", agregó la cantante en sus redes sociales.

También dijo sentir "mucha frustración por la desinformación que se ha dado", después de que circulara un mensaje escrito en su cuenta de X en la que supuestamente hacía referencia a esta polémica y que después fue eliminado, algo que nunca pasó según la artista.

Me siento muy afectada y me disculpo de corazón.Karol G.

Por último, dijo: "Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad".

Con información de EFE.