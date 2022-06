¡Qué “Euphoria” en los Premios MTV!

Euphoria arrasó la noche de este domingo en los MTV Movie & TV Awards 2022, que premia a lo mejor del cine y la televisión.

Mejor Show de Televisión, Mejor Actuación en una Serie, Mejor “Hook-up” y Mejor Pelea y fueron las categorías en las que la serie brilló; aunque no estuvo la protagonista Zendaya, la actriz Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie en la ficción recibió los galardones a nombre de su equipo.

Además, a seis meses de su estreno en la pantalla grande Spider-Man: No Way Home se mantiene en el gusto del público, ejemplo de ello fueron los dos premios que obtuvo en el evento realizado en Santa Mónica, California.

El filme fue el ganador a Mejor Película y su protagonista Tom Holland consiguió el premio de Mejor Actuación en una Pelicula.

Por otro lado, la serie de Loki no pasó desapercibida y ganó en Mejor Equipo, así como en Actuación Revelación, presea dada a Sophia Di Martino.

“Tenía 9 meses de embarazo cuando me ofrecieron el trabajo en la serie de Loki y mi bebé cumplió 3 meses cuando comenzamos a filmar. En verdad, este proyecto representa un gran viaje, significa mucho para mí, gracias a todos en Disney, Marvel por darme esta oportunidad, por siempre apoyarme todo el camino.

“Gracias a la audiencia, todo es por ustedes, son increíbles, gracias a mi familia”, dijo Martino.

Uno de los reconocimientos más esperados de la noche fue el de Jennifer López que recibió el MTV Generation Award, además de Mejor Canción por “On my way (Marry me)”.

“Los amo mucho, veo las películas en las que he participado y a todas las personas con las que he sido bendecida por trabajar, que me enorgullece. Como actriz, muchas de las mujeres que he interpretado tienen un pedacito de mí.

Kornbread en los premios MTV. Foto: EFE

“Tengo una lista diferente de agradecimientos, a todas las personas que me dieron esta vida, alegría, a las que encendieron mi corazón, a las que fueron honestas, al amor verdadero, a mis hijos por enseñarme a amar, a los que me apoyaron cuando tuve fracasos”, dijo la premiada entre lágrimas.

“Quiero agradecer también a todos los que dijeron en la cara y cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto, no lo habría logrado sin ellos”, agregó.

Por otro lado, gracias a su trabajo de comediante, la pasión y entrega con la que hace su trabajo, Jack Black fue homenajeado con el premio a Genio de Comedia.

Su forma de entrar al escenario generó risas e impactó al público presente ya que portó un sombrero de panda y un look que combinaba con los colores negro y blanco.

Meg Stalter y Paul Downs. Foto: EFE

“¿Genio de la comedia?, por favor, ¿es broma?, ¿por qué?, ¿por qué me lo dan? No me merezco esto, pero lo voy a aceptar.

“Gracias MTV, a mi esposa increíble esposa Tania y a mis hijos. Los amo”, expresó el humorista.

Mejor Héroe, Villano y Beso se las llevaron Scarlett Johansson por Black Widow, Daniel Radcliffe por The Lost City y Poopies & the snake por Jackass Forever, respectivamente.

Ryan Reynolds ganó a Mejor Actuación de Comedia por Free Guy; mientras que Mejor Actuación de terror fue para Jenna Ortega por Scream.

La gala, que comenzó a las 19:00 horas, estuvo conducida por Vanessa Hudgens y la música corrió a cargo de Snoop Dogg.

Bosco durante los Premios MTV. Foto: EFE

Dos horas después, la premiación continuó, pero ahora las palomitas de oro, forma del trofeo entregado, fueron para reconocer a lo mejor de los realities, en el MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, conducido en esta ocasión por Tayshia Adams.

En esta última parte, la diversidad sexual y de género fueron los temas líderes y que generó momentos icónicos.

RuPaul’s Drag Race encabezó la lista: Mejor Serie de Competencia y Mejor Pelea para Bosco VS Lady Camden fueron los premios que se entregaron; mientras que para Mejor Estrella de Reality, las palomitas de oro las recibió Chrishell Stause por Selling Sunset, quien sobre el escenario agradeció el apoyo a la comunidad LGBT, especialmente a ella tras haber dado a conocer sus preferencias.

“Antes de hablar mi sexualidad no estaba segura cómo iban a salir las cosas y salieron excelente, los aprecio mucho”, dijo Stause.

Jimmy Fallon sigue siendo el número uno en la categoría de Mejor Talk Show.

Mejor Serie Nueva de No Ficción y Mejor Serie Docu-Reality se las llevó The D’Amelio Show y Selling Sunset, respectivamente.

Aquí la lista completa de ganadores

Mejor película

Spider-Man: No Way Home

Mejor Momento Musical

“Dance with me”/ Heartstopper

Mejor show de televisión

Euphoria

Mejor actuación en una película

Tom Holland: Spider-Man: No Way Home

Mejor actuación en una serie

Zendaya: Euphoria

Mejor Héroe

Scarlett Johansson: Black Widow

Mejor Villano

Daniel Radcliffe: The Lost City

Mejor beso

Poopies & the snake: Jackass Forever

Mejor actuación de comedia

Ryan Reynolds: Free Guy

Actuación revelación

Sophia Di Martino: Loki

Mejor pelea

Cassie vs. Maddy: Euphoria





Mejor actuación de terror

Jenna Ortega: Scream

Mejor equipo

Loki: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson

Mejor ‘hook-up’

Euphoria

Mejor canción

“On My Way (Marry Me),” Jennifer Lopez / Marry Me

Mejor documental musical

Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)

Mejor serie docu-reality

Selling Sunset

Mejor serie de competencias

RuPaul’s Drag Race

Mejor serie nueva de no ficción

The D’Amelio Show

Mejor estrella de reality

Chrishell Stause: Selling Sunset

Mejor romance de reality

Loren & Alexei Brovarnik: Loren & Alexei: After the 90 Days

Mejor talk show

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Mejor pelea

Bosco vs. Lady Camden: RuPaul’s Drag Race

Mejor regreso en un reality

Paris Hilton: Cooking with Paris & Paris in Love