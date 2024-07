¿Qué hace actualmente Caballo Dorado?, la historia tras el éxito de Payaso de Rodeo

Pasan los años y Caballo Dorado sigue muy presente en las fiestas de los mexicanos, en gran medida a dos de sus grandes éxitos "No rompas Más" y "Payaso de Rodeo", los cuales se convirtieron en la esencia de la banda a lo largo de los años. ¿Qué ha pasado con la banda?

Dicha banda surgió en 1986 con su albúm Carretera 54, pero fue hasta 1994 que éste ya incluía "No Rompas Mi Corazón" y "Payaso De Rodeo".

Resultado de estos dos grandes éxitos, la banda fue premiada con el Heraldo al mejor acto de onda grupera. Compuso la banda sonora de la telenovela latina Rencor Apasionado. Entre otras de sus producciones más rápidas estaban:

Sólo Contigo

Rockanroleando

Compilaciones Éxitos Bailables

Escribiendo Una Historia de 2002

Actualmente la banda sigue vigente y dando conciertos en distintos lados de Estados Unidos y México, de hecho han tenido participación en dos ocaciones en el festival de Música "Pal Norte", siendo la última en 2022.

Si bien no lograron concretar otros grandes exitos como "No rompas Más" y "Payaso de Rodeo" lograron mantenerse en el gusto del público mexicano.

En 2019 El Sol de Mazatlán pudo hablar con Eduardo Gameros, vocalista de Caballo Dorado, quien detalló que tras 35 años de carrera, en ese entonces, planeaban seguir activos e incluso señaló que se encontraban trabajando en el disco "Leyendas del pueblo con Caballo Dorado".

Muy bien, estamos cubriendo este año 35 años de carrera y estamos por terminar nuestro disco número 22. Freddy y yo fuimos a Monterrey a grabar junto a otros artistas, nombres que aún no los puedo adelantarDijo Gameros

¿Cómo inició la historia de Payaso de Rodeo?

En el podcast, iridiscentespodcast, Eduardo Gamberos explicó el origen de su famoso hit, la cual viene de la banda estadounidense The Marcy Brothers en el año 1991 bajo el título “Don’t tell my heart”. No obstante, la canción se hizo famosa en Estados Unidos por el cover y no por la original.





Ya traía una idea del pichicato y agarre el papel y comencé a relatar la vida de un payaso de rodeo, como van de aquí para allá, andan en todas parte, igual que los vaqueros y músicos dijo Gamberos.

También agregó que parte de su inspiración fue la vestimenta de un payaso de rodeo, en el que expresó lo siguiente: “Me puse a pensar cómo se vestían ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos... Era un tipo medio raro, pero cayó bien” porque son divertidos y alegres, me dijo, viajo en carretera espero pronto llegar, porque así se la pasa uno al rodeo que me espera allá, ¿Adónde más? Pues al rodeo”, explicó

Finalmente Gameros dijo que al sacar esta canción por primera vez intuyó que sería un éxito y que se convertiría en un clásico.

|| Con información de Mariana Mendoza de El Heraldo de Chihuahua y Julieta Lomelí de El Sol de Mazatlán ||