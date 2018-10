¿Qué haría Janis Joplin hoy? la recordamos a 48 años de su muerte

¿Qué haría Janis Joplin hoy, si hubiera sobrevivido a sus excesos con las drogas? ¿Sería una distinguida rockera veterana como sus colegas de Woodstock, Bob Dylan y Santana? ¿O estaría involucrada en una guerra de divorcio como muchos cantantes?

Estas son solo especulaciones, porque Joplin tenía apenas 27 años de edad, cuando murió de una sobredosis de heroína el 4 de octubre de 1970, acto que la llevaría a formar parte de la lista de “Los malditos 27”, expresión utilizada para referirse a los músicos que fallecieron a causa de las drogas y el alcohol, como fue el caso de Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, por mencionar algunos.

Fue un 1 de enero de 1943 que la ciudad de Port Arthur en Texas, vio nacer a uno de sus iconos más representativos del rock y blues. A los 17 años de edad se escapó y viajó por todo el país. En San Francisco, la cantante de blues de cabellos despeinados y numerosos collares debutó con la banda Big Brother and The Holding Company.

Hizo furor con una de las voces más singulares de su generación. Sus burlas sobre el “establishment” con temas como "Oh Lord Won't You Buy Me A Mercedes Benz", y su vulnerabilidad ante el amor no correspondido que se reflejaba en "Piece of My Heart", no las cantaba, sino que las gritaba al micrófono.

Bramaba, resollaba, suspiraba y susurraba sus textos. La comunidad hippie de San Francisco quedó fascinada con su intensidad, y pronto también lo estuvo el resto de Estados Unidos. El éxito le llegó en 1967 con su actuación en el legendario Monterey Pop Festival, sobre todo con la canción "Love is like a Ball and Chain".

Vendió millones de copias del disco "Cheap Thrills" en 1968 y también de su primer disco en solitario "I Got Dem Ol'kozmic Blues Again Mama" con su nueva formación Kozmic Blues Band.

Adiós a la bruja cósmica

Su poderosa voz y gran intensidad de interpretación necesitaban ser resaltadas no solo con los gritos y aplausos del público, necesitaba algo más, algo que la hiciera sentirse completa: la bebida; por lo que a Janis ya se la veía con el micrófono en una mano y la botella de whisky en la otra sobre los escenarios.

Bebía y fumaba marihuana como Jimi Hendrix. Todo lo que hacían los chicos duros del rock and roll, pero ella ya lo sabía hacer desde hace tiempo.

La fama y los éxitos no le satisfacían a la cantante, era sabido por sus colegas y amigos que Joplin era afín a la bebida y fiestas sin control; pese a ello, se caracterizaba por ser una mujer muy responsable cuando se trataba de grabar algún material.

El día de su fallecimiento, la “Reina de los Hippies” había acordado reunirse con el productor Phil Rothchil, y al ver que la cantante no aparecía comenzó a preocuparse, y para salir de la inquietante duda, optó por visitarla en su hogar. Al llegar se dirigió a su habitación, y fue ahí donde la duda se despejó, la “Cosmic Witch” había pasado a la lista de los inmortales del rock.

La causa oficial de su muerte fue sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol; en su momento se dictaminó que había consumido heroína con una concentración más alta a la normal.

Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Westwood Village en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado, ya que sólo asistieron los padres de Joplin y su tía materna.

Psicodélico porsche

El colorido Porsche modelo 365C Cabriolet de Janis Joplin se vendió en 1.6 millones de euros, más del triple de su valor estimado, según informes de la casa de subastas Sotheby's.

El automóvil fue decorado con colores hippies porque la cantante encontraba muy aburrido que fuera de un solo tono.

El vehículo, del año 1965 y decorado con diferentes colores, llevaba estacionado en el Rock and Roll Hall Of Fame de Cleveland más de 20 años cuando fue vendido.

A cualquier lugar donde fuera la cantante con el coche, los fans la reconocían. Cuando volvía al estacionamiento, siempre encontraba alguna carta de un admirador en el limpiaparabrisas.

Cine y teatro

En el 2014 la vida de la fallecida cantante estadounidense fue llevada a los escenarios de Broadway mediante un musical.

"Janis: Little Girl Blue", es el nombre del documental de la directora Amy Berg sobre la legendaria artista. El filme no sólo narra la vida de la cantante, sino que además incluye algunas desus actuaciones más conocidas, como su emblemática presentación en el festival Monterey Pop en 1967.

La película La rosa (1979), protagonizada por Bette Midler, está inspirada en la vida real de Janis Joplin.