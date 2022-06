¿Qué pasa si Amber Heard no paga? Los posibles escenarios para la actriz

La abogada de Amber Heard declaró este jueves que la actriz no puede pagar a su ex marido Johnny Depp los más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por un jurado.

Durante el programa Today de la cadena NBC se le preguntó a la defensora si Heard podrá pagar la indemnización, a lo que Elaine Bredehoft respondió: "Oh no, absolutamente no".

Puedes leer también: Tiktoker se hace viral en redes sociales por tatuarse a la abogada de Johnny Depp

El jurado obliga a Heard a indemnizar a su expareja con 10.35 millones de dólares, mientras que Depp tendrá que abonar a la actriz 2 millones de dólares también por daños y perjuicios, pero ahora, al saber que la actriz no cuenta con los recursos, estos serían sus tres posibles escenarios:

Hablar sobre un acuerdo

Dentro de los alegatos por parte de los defensores de Depp, se dijo que la demanda era para limpiar el nombre del actor y revelar la verdad, así que quedaban descartados el querer vengarse de Heard o ganar dinero.

Por lo anterior es posible que los abogados se reúnan para platicar un posible acuerdo que la libere del pago millonario.

Buscar una apelación

La abogada de Amber declaró que a pesar de que el jurado falló a favor de Depp, en realidad él había perdido, ya que el equipo del protagonista de Piratas del Caribe suprimió gran cantidad de pruebas.

OMG! Las frases de Amber Heard sobre violencia doméstica que la llevaron a perder el juicio

Así que una apelación es la opción más probable hasta ahora y no se ha visto que la defensa de la actriz tenga intención de dejar las cosas así.

"Aquí la demonizaron, se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y eso hizo que el jurado se confundiera", aseguró la abogada Bredehoft.

Declarar bancarrota

Legalmente si una persona no cuenta con el capital para pagar cierta cantidad de dinero, se puede declarar en bancarrota, posterior a esto, si el juez lo determina, el o los acreedores vuelven a juicio para determinar si pueden cobrarse con el patrimonio del deudor.

Así es como Heard podría pagar la deuda que ahora tiene con Depp, con algunos de sus bienes materiales y no con efectivo.

Con información de Reuters