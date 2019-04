Avengers: End Game no es el fin; esto es lo que sigue en Marvel

El próximo fin de semana se estrenará a nivel mundial la película más esperada de los últimos tiempos… no es otra que Avengers: Endgame, película que marcará el destino de los súper héroes… pero no de la Fase 3 del MCU.

Contrario a todo lo que se suponía desde un principio, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó que está película no sería el final de la tercera fase de las películas del Universo Cinematográfico Marvel y que, de hecho, Spider-Man: Far from Home será la encargada de cerrar con broche de oro esa fase.

Si bien es una declaración un tanto sorprendente y escueta, no se ha dado a conocer mucha información luego de la filtración que hubo en Reddit y Twitter de la nueva película. Será hasta las escenas finales de la segunda película del arácnido trepa muros cuando sepamos de qué se tratará la Fase 4.

Aunque esta decisión pareciera extraña, ya había sucedido en la anterior Fase; para la segunda serie de películas se decidió terminar en la película Ant-Man.

Dentro de las novedades de la casa de los Avengers, ya se encuentra trabajando en películas como 'Black Widow', 'Black Panther 2', 'Doctor Strange 2', 'The Eternals', 'Guardianes de la Galaxia 3' y 'Shang-Chi'; además de un fuerte rumor de haber concretado una cuarta parte del nórdico superhéroe Thor.

