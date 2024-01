¿Quién era Griselda Blanco? Sofía Vergara estrena en Netflix serie de La Viuda Negra

La estrella de Hollywood, Sofía Vergara, está a nada de estrenar su último trabajo con la plataforma de streaming, Netflix.

La actriz colombiana le dará vida a una de sus compatriotas, Griselda Blanco, una mujer famosa en el país latinoamericano por sus actividades dentro de una organización criminal, entre los años 70 y 80.

Blanco fue la fundadora del Cártel de Medellín, además, es considerada la madrina de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más reconocidos en el mundo.

La mujer también conocida como “La Viuda Negra”, se encargó de organizar el contrabando de cocaína desde Colombia a Miami, según Vanity Fair.

En una entrevista con Vogue México, Vergara compartió su admiración por la figura de Griselda Blanco, quien además de ser una madre soltera e inmigrante en EU, como ella, supo convertirse en una mujer poderosa en un mundo dominado por los hombres como lo es el del narcotráfico.

“Me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo”, dijo la actriz.

Sofía Vergara también reveló en una conferencia de prensa virtual organizada por Netflix, que se interesó en la historia de "la madrina" porque su nombre no era tan conocido a pesar de ser una pieza funtamental del crimen colombiano.

"Lo primero que me interesó de Griselda fue precisamente que nunca había escuchado nada sobre ella, y eso que he crecido en Colombia durante esa era, la era en la que el narcotráfico estaba en alza (...) todos conocíamos los nombres de los miembros prominentes de cada cartel y conocíamos también a los que operaban en Estados Unidos. Así que me resultó interesante que existiese una mujer capaz de llegar a ese nivel, al nivel más alto que alcanzaban los hombres, y que no supiéramos quién era. Yo no la conocía y mi familia tampoco, así que fue un descubrimiento”, expresó.

¿Qué ha pasado con los hijos de Griselda Blanco?

Michel Corleone, hijo de Griselda Blanco, aseguró que aunque su madre sea reconocida como una cruel criminal, él sólo siente aor por ella.

“Lo único que tengo es amor por esa señora. Pido perdón a los afectados por el narcotráfico, por la cocaína en Estados Unidos y en Colombia. Mi mamá no era santa, pero en mi mente y corazón no la puedo odiar porque al final del día es mi madre”, declaró para W.Radio Colombia

Corleone, quién dijo dedicarse a la industria del entretenimiento, lamentó que Sofía Vergara no se haya acercara a él para elaborar la serie "Griselda", por lo que se dijo ofendido.

“Yo trabajo en la industria, he tenido uno de los programas más vistos en los últimos cinco años. Sí, estoy agradecido que una reina colombiana esté haciendo el papel de mi mamá, pero al mismo tiempo esa es la cuestión, me pregunto, si de verdad quería el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia? ¿por qué no habló conmigo?”, aseveró.

Griselda Blanco tuvo cuatro hijos, entre ellos Uber, Dixon y Osvaldo Trujillo Blanco, quienes no han dado un pronunicamiento en torno a la nueva serie.

Cuándo se estrena Griselda en Netflix

La biopic, Griselda se estrenará el 25 de enero en Netflix y estará compuesta por seis capítulos. El elenco también estará conformado por Paulina Dávila quien participó en Luis Miguel: la serie; Vanessa Ferlito de Death Proof; Christian Tappan de Primate; y Juliana Aidén Martínez quien formó parte de Prodigal Son.

Una colaboración que también ha generado mucha expectativa es la de la cantante Karol G, quien interpretará a la mejor amiga de la narcotraficante, y debutará como actriz.

La serie fue creada por Sofía Vergara, además, es la productora ejecutiva y la protagonista. También cuenta con Eric Newman, el productor y guionista de Narcos: México; y Andrés Baiz, director colombiano.