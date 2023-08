¿Quién era Lil Tay? la rapera e influencer que murió a los 14 años

La joven influencer y rapera estadounidense, Claire Hope, conocida como Lil Tay, murió este martes a los 14 años, su familia dio a conocer la noticia a través de las redes sociales de la adolescente.

El comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Lil Tay, firmado por su familia, detalló que están sorprendidos por la muerte inesperada de la joven y tratan de sobrellevar la profunda tristeza por la que atraviesan.

"Es con un corazón entristecido que compartimos la devastadora noticia del trágico y súbito fallecimiento de nuestra amada Claire. No tenemos palabras para expresar la intolerable pérdida y el indescriptible dolor. Este desenlace fue totalmente inesperada y nos ha dejado a todos en shock", se lee en la publicación.

La familia de Lil Tay indicó que en el mismo acontencimiento también falleció el hermano de la cantante, Jason Tian de 21 años, en circunstancias que aún son investigadas.

"El fallecimiento de su hermano añade aún más profundidad a nuestro dolor. Durante este momento de inmensa tristeza, les rogamos privacidad mientras pasamos el duelo de esta abrumadora pérdida, porque las circunstancias de las muertes de Claire y su hermano aún están bajo investigación", agrega el comunicado.

Al final del mensaje, los familiares pidieron privacidad y respeto por su duelo y confesaron que la muerte de Lil dejará un hueco en sus corazones.

"Claire siempre estará en nuestros corazones, su ausencia dejará un vacío irremplazable que sentiremos todos los que la conocimos y amamos".

¿Quén era la rapera Lil Tay?

De acuerdo con la revista People, Lil Tay saltó a la fama en el 2018, a los 9 años a partir de contenidos irreverentes en subidos a su página de YouTube, donde presumía un estilo de vida opulento entre autos de lujo y fajos de dinero.

ABC reportó que el ascenso e Lil siempre estuvo cuestionado por la actitud, el contenido y el vocabulario que la niña utilizaba en sus videos, por lo que varios de sus seguidores creían que su hermano Jason estaba detrás de sus publicaciones.

La última vez que Lil Tay tuvo actividad en su cuenta de Instagram fue en 2018, cuando lamentó la muerte del rapero XXXTentacion.

"X, realmente me cambiaste; estuviste allí para mí cuando todos querían que fracasara, estuviste allí para darme consejos, estuviste allí. Como figura paterna, cuando yo no tengo uno, estabas aquí (...) hace 3 horas anunciaste el evento de caridad que íbamos a lanzar, teníamos todo preparado, no puedo creer esto, el mal en el mundo, esto no es un Adiós", posteó la cantante.