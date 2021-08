Charlie Watts, 50 años siendo un Rolling Stone: de diseñador a icónico baterista

Charlie Watts dedicó cerca de 50 años a tocar como baterista de los Rolling Stones. Su semblante siempre serio sobre el escenario y su habilidad para marcar el ritmo de la banda lo convirtieron en uno de los bateristas más prestigiados del rock. Hoy falleció a los 80 años por problemas de salud.

➡️ Muere Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones

Charles Robert Watts, su nombre de pila, nació el 2 de junio de 1941 en Londres. Era el miembro más grande del cuarteto integrado por Mick Jagger (78), Keith Richards (77) y Ronnie Wood (74). De niño vivió en Wembley, donde su mamá trabajó como ama de casa y su papá fue conductor de ferrocarriles después de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de sus vecinos fue el jazzista Dave Green. Con él descubrió su pasión por el jazz y ambos compartieron la pasión por la música a través de los vinilos que escuchaban desde sus habitaciones.

El primer instrumento de Watts no fue precisamente una batería, sino un banjo. En una entrevista con The New Yorker, el músico confesó que al banjo le quitó el cuello y lo convirtió en un tambor, con lo que descubrió su pasión por este instrumento. El baterista de jazz, Chico Hamilton, fue una de sus primeras influencias.

El baterista se mudó con su familia al distrito de Kingbury, Londres para estudiar la secundaria. Ahí descubrió su talento en el arte, específicamente en el dibujo y el diseño. Posteriormente estudió en la Harrow Art School, donde trabajó como diseñador gráfico. Mientras tanto, dividía su pasión por la música tocando en algunos bares, donde poco después conoció el blues.

Así el músico tuvo su primer acercamiento al ritmo que años más tarde caracterizaría a los Rolling Stones. Charles perteneció a algunos grupos musicales que lo convirtieron en un baterista de prestigio a temprana edad.

Pero no fue hasta 1963 que se integró a los Rolling Stones. Los músicos del grupo habían conocido el trabajo de Charles Watts años atrás y buscaron contratarlo, aunque él ya se cotizaba como un artista de prestigio. Finalmente lograron que formara parte de la banda y se integró en sustitución de Tony Chapman que había pasado una corta temporada como baterista de la aún emergente banda de rock.

Charlie Watts logró formar parte del álbum debut homónimo del grupo lanzado un año después, donde tocaron 'Tell me (You’re coming back)', y sus versiones de los clásicos Carol y Route 66.

Con el grupo grabó 30 álbumes de estudio, de los cuales al menos nueve llegaron al número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Su último material de estudio fue Blue & Lonesome lanzado en 2016.

Fue introducido al Salón de la Fama del Rock & Roll junto a los Rolling Stones en 1989, mientras que en julio del 2006 fue elegido por la revista Modern Drummer para formar parte del Salón de la Fama de bateristas junto a otras estrellas como Buddy Rich y Ringo Starr.

Su faceta no se limitó a lo musical. Charlie también trabajó como dibujante para algunos proyectos con la banda. En 1967 realizó una historieta que acompañó la contraportada del álbum Between the buttons.

Charlie Watts se caracterizó por su perfil serio y lejos de una imagen de rockstar. Mantuvo un matrimonio de 60 años con Shiley Ann, con quien tuvo una hija. Su forma de vestir era muy formal, más cercano al jazz que al rock. Además era un amante de los libros y tenía una amplia colección en casa.

En 2004, Charlie Watts fue tratado por un cáncer de garganta en Londres. Para entonces se sometió a una cirugía que lo mantuvo en tratamiento durante mes y medio.

Desde 1963 que tocó por primera vez con The Rolling Stones, Charlie Watts se mantuvo siempre activo y de gira con la banda. Visitó México en cuatro ocasiones. La primera en enero de 1995, tocaron cuatro noches en el Foro Sol de la Ciudad de México mientras promocionaban el álbum ‘Voodoo Lounge’, con éxitos como ‘Love is Stronge’ y ‘You Got Me Rocking’. En aquella ocasión, Caifanes abrió el show.

Gossip ¿Por qué no podemos ver a Venom en el MCU de Marvel?

La banda regresó en febrero de 1998, esta vez tocaron dos noches en el Foro Sol para promover su disco ‘Bridges to Babylon’; El Tri fue la banda de apertura en aquella ocasión. Los fans de los Stones tuvieron que esperar ocho años para volverlos a ver en México y no fue hasta su gira ‘A Bigger Bang’ que volvieron en 2006. Finalmente, los cuatro Rolling Stones tocaron juntos por última vez en México el 14 y 17 de marzo del 2016 en su gira América Latina ‘Olé’, en la que además grabaron parte de un documental.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Charlie dejó inconclusa la gira ‘No Filter’ que había iniciado en septiembre del 2017 y que fue interrumpida el año pasado por la pandemia de Covid-19. La agrupación estaba programada para retomar conciertos en un mes, en la ciudad de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos. Sin embargo, el 5 de agosto se anunció que Watts no podría participar, pues debía recuperarse de un procedimiento médico.