¿Quién es Corinne Foxx? La hija de Jamie Foxx ha incursionado en la actuación y los negocios

La salud de la estrella de Hollywood Jamie Foxx ha sido una incógnita desde que su hija Corinna Foxx dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que el actor se encontraba delicado, sin embargo, con el paso de las semanas no se ha sabido más de su estado.

Corinne es la hija mayor de Jamie, y hermana de Annalise Bishop de 12 años, son hijas de madres diferentes, pues el actor ha dado a conocer en algunas entrevistas que no cree en el matrimonio, y haber conformado a su familia de esta forma le ha dado grandes satisfacciones.

¿Quién es Corinne Foxx?

Corinne Marie Bishop es la hija mayor de Jamie, tiene 28 años y también es actriz, así como modelo, emprendedora, podcastera y productora.

Es una chica que ha sabido seguir los pasos de su padre, pero también se ha dado espacio y tiempo para prepararse académicamente.

De acuerdo con Chic Magazine, estudió en la Universidad del Sur de California, formó parte de la Academia de Artes Dramáticas, y del Howard Fine Acting Studio.

En sus redes sociales Corrine Foxx muestra otros proyectos que lleva a la par de su carrera como actriz, pues es presentadora de un podcast conocido como Am I Doing This Right?, que realiza con Natalie Mcmillan, donde hablan de temas actuales, en donde, según su descripción, tratan de orientar a sus seguidores sobre cómo sortear la vida de adultos.

La faceta emprendedora de la joven Foxx está en su blog Foxx Tales, el sitio muestra varias secciones en donde se habla de estilo de vida y bienestar, así como de una sección en donde se venden productos artesanales elaborados por mujeres con mentes y almas creativas, según la descripción del sitio.

Foxx Tales, es un blog especializado en estilo de vida. l Foto: Cortesía Blog Foxx Tales

Corrine fue productora ejecutiva del programa de su padre Dad, stop embarrassing me! una serie de comedia de Netflix que se estrenó en abril de 2021, pero que fue cancelada tras su primera temporada.

La hija de Jamie Foxx dijo para Forbes que la experiencia como productora ejecutiva había sido muy enriquecedora para ella, ya que trabajó con ejecutivos importantes y supo liderar su proyecto.

"Yo era la productora más joven y la única mujer en el programa. Estaba entrando en estas salas con ejecutivos de Netflix, con personas que tenían experiencia y tenían estas largas carreras. Ninguno de ellos era dulce y asombroso conmigo, pero sabía que estos eran zapatos grandes qué llenar y tenía que subir de nivel muy rápido", confesó Corrine.

Otro proyecto en donde padre e hija han colaborado es Beat Shazam, un programa para adivinar canciones en donde Jamie era el conductor y Corinne la Dj.

En la pantalla grande ha participado en las cintas "47 Meters Down: Uncaged", "Safety" y "All Star Weekend".