Quién es Doctor Doom, el villano de Marvel que interpretará Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. explotó las redes sociales ayer, ¿la razón? el intérprete de Iron Man anunció que volverá al universo de Marvel, pero ahora como Doctor Doom, es decir en el papel de villano.

El regreso de Robert Downey Jr. se dio a conocer mediante un evento en la Comic-Con 2024, realizada en San Diego, California. Para darle más suspenso, el actor salió al escenario con un séquito, todos enmascarados. Al dar a conocer su identidad, el público se emocionó, pues el actor anunció que ahora tendrá una nueva máscara.

Marvel detalló que Downey Jr. protagonizará a Doctor Doom en la película Avengers: Doomsday, la cual será dirigida por los hermanos Russo, y llegará a los cines en mayo de 2026.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

¿A qué villano interpretará Robert Downey Jr.?

Robert Downey Jr. interpretará al villano Doctor Victor Von Doom, mejor conocido como Doctor Domm, personaje de Marvel Comics creado por el escritor y director Stan Lee y Jack Kirby.

La primera aparición de Dr. Doom fue en el cómic número cinco de Los Cuatro Fantásticos, en julio de 1962.

El Doctor Doom nació en Latveria, un país ficticio de Europa, en una pobre familia gitana. Victor perdió a su madre por la ira de un soldado y a su padre por la venganza del rey.

Durante su juventud, Victor descubrió que su espíritu estaba sujeto a un demonio con el que había pactado, pero ello no le impidió obtener una beca en la Universidad Estatal de Estados Unidos en Nueva York, por lo que abandonó Europa.

Por un experimento, Victor fue expulsado de la universidad, ello sumado a que tenía cicatrices en su rostro, desató su furia, por lo que decidió irse a Tibet. En su papel de Doctor Doom comenzó a dominar a un círculo de monjes y les ordenó que le forjaran una armadura y una máscara de hierro para ocultar su rostro.

Después, regresó a Latveria a derrotar al rey y renombrar la capital como Doomstadt, mientras continuaba dominado la ciencia, robótica, armas y viajes en el tiempo, con lo que decidió conquistar el mundo.

Máscara del Doctor Doom. Foto: Captura de pantalla de https://www.marvel.com/characters/doctor-doom-victor-von-doom/in-comics.

¿Qué poderes tiene Doctor Doom?

Doctor Doom tiene una inteligencia sobrehumana, habilidades en magia, aprendidas gracias a su madre gitana. Además, su armadura le proporciona fuerza y resistencia, lo cual combina con sus poderes de las artes oscuras.

El Doctor Doom también aprendió a teletransportarse, hipnotismo, poder de invocación de demonios, y posee un ejército de sirvientes cibernéticos, que utiliza para engañar a sus enemigos.